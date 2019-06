Tbs met dwangverpleging voor man die eigen vrouw doodde 'omdat ze een vampier was'

In het huis aan de Trompstraat in Bodegraven werd de vrouw dood gevonden. | Foto: MediaTV

De 42-jarige man uit Bodegraven die vorig jaar zijn vrouw doodstak, moet verplicht worden behandeld in een tbs-kliniek. Dat heeft de rechter maandag besloten. De vrouw van Ljubisa O. werd op 15 april 2018 gevonden in hun huis in de Trompstraat in Bodegraven. Ze had 71 steekwonden en drie snijwonden, 28 in haar gezicht. Verder was ze gestoken in haar hals, bovenlichaam, en in een been.

Ljubisa O. dacht dat zijn vrouw een vampier was. 'Haar ogen waren groot en veranderden steeds van kleur,' zei hij tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Na haar dood stak O. haar in haar oog. 'Ik dacht dat ze ging opstaan en mij ging opeten.' Volgens O. stak hij zijn vrouw ook nog een keer in de hals en het bovenlichaam.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is tegen O., maar volgens deskundigen is de verdachte ontoerekeningsvatbaar.

'Er is sprake van een gebrekkige ontwikkeling en een ziekelijke stoornis van de geestvermogens', schrijven deskundigen in een rapport. Omdat de kans op herhaling zeer groot is, wordt een langdurige behandeling geadviseerd. De rechtbank veroordeelt O. tot tbs met dwangverpleging.

Kinderen uit huis geplaatst

Het gezin uit Noord-Macedonië, in het voormalig Joegoslavië, werd begeleid door hulpinstanties. De kinderen stonden sinds 2013 onder toezicht van jeugdzorg. O. had al langer psychische problemen en zat eerder in verschillende psychiatrische ziekenhuizen. Hij vertelde tijdens de zitting dat hij wilde scheiden van zijn vrouw.

O. kwam in de jaren negentig naar Nederland en werd al snel ziek. 'Ik ben niet goed in mijn hoofd', zei O. tegen de rechter. Hij voelde niks voor een behandeling in een gesloten kliniek omdat hij dan geen contact kan hebben met zijn kinderen. 'Ik vind het treurig voor mijn vrouw, ik vind het spijtig voor mijn kinderen', zei hij in tranen, via een tolk. Sinds de dood van zijn vrouw heeft hij geen contact meer met de kinderen.

Excessief geweld

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden ook tbs met dwangverpleging. 'Het geweld was excessief', zei de officier van justitie. 'Het slachtoffer is op gruwelijke wijze haar leven afgenomen.'