Na drie weken is Katwijk Anja Schaap nog niet vergeten: 'Het heeft heel veel impact'

Bijna drie weken na haar vermissing is Katwijk Anja Schaap nog niet vergeten. Wie je ook aanspreekt in het dorp, iedereen vraagt zich af wat er met de vrouw gebeurd is. 'Het heeft heel veel impact', zegt burgemeester Cornelis Visser, maandag tegen Omroep West.

De 33-jarige Anja Schaap verdween 29 mei 's ochtends vroeg na een bezoek aan cafe In Den Blauwen Bock. Op 3.45 uur is ze voor het laatst gezien op de Kanaaldijk. Twee dagen later wordt haar tas gevonden in het water aan de Melkweg.

Visser is langs geweest bij de familie van Anja om ze een hart onder de riem te steken. 'Want het is natuurlijk vreselijk zo'n periode van onzekerheid waarbij je niet weet wat er met je zus of tante is gebeurd. Dat werd gewaardeerd maar meer kan ik op het moment niet doen.' Hij benadrukt dat hij de politie haar werk wil laten doen.

Hele dorp leeft mee

Visser vertelt dat het hele dorp heel erg begaan is met de familie van Anja. 'Je merkt dat de sociale structuur erg hecht is.' Visser vertelt dat ze van alle kanten hulp aangeboden krijgen, dat mensen zelf zijn gaan zoeken en dat door het hele land posters zijn opgehangen. 'Het is heel mooi om die betrokkenheid te zien.'

Die betrokkenheid is ook te merken in de kerken van het vissersdorp. Martin van der Linden werkt als pastoraalwerker in de Ontmoetingskerk. Hij kent twee van de zussen van Anja. 'De geloofsgemeenschap voelt als een warme deken', zei een van hen tegen hem. Van der Linden: 'Ze vinden rust bij God. Maar de vraag blijft, wat is er gebeurd en waarom is het gebeurd.'

Bidden voor Anja

De kerk organiseerde een speciale samenkomst voor Anja. Met zo'n twee- tot driehonderd mensen is er voor haar gebeden. Ook in andere kerken is tijdens de zondagsmis gebeden voor de vermiste Katwijkse.

'Het is een kwellende vraag van waar is Anja, als er maar iets van haar gevonden zou worden, haar lichaam of Anja zelf dat zou al enorm helpen. Het is natuurlijk een enorme onzekerheid. Dinsdag wordt de vermissing van Anja behandeld in Team West en Opsporing Verzocht. 'Het is goed als er veel mensen kijken en alle informatie aan de politie kunnen overdragen.'

