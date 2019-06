Acht jaar geëist tegen man die vermeende liefdesrivaal neerschoot in Delft

Het OM eist een celstraf van acht jaar tegen Delftenaar Ali S. (35) vanwege het neerschieten van een andere man in de Gaaistraat in Delft, op 2 oktober vorig jaar. Het slachtoffer werd bij zijn woning door een kogel in zijn schouder geraakt, maar overleefde de schietpartij. Twee uur na het incident hield de politie de verdachte aan met een wapen in zijn auto.

Ali S. ontkent de schietpartij. Hij zou de bewuste ochtend niet in de Gaaistraat geweest zijn. 'Ik heb nooit geprobeerd iemand dood te maken', verklaarde hij maandag bij de rechtbank. 'Ik heb geen reden om dat te doen. Ik weet niet met wie het slachtoffer allemaal ruzie heeft.'

Het slachtoffer heeft de verdachte zelf aangewezen als de schutter. Hij herkende de stem van S. toen die in de vroege ochtend van 2 oktober in het verduisterde trapportaal van zijn woning stond. S. zou toen eerst gevraagd hebben 'waar is mijn vrouw', en vervolgens op het slachtoffer geschoten hebben.

Poging tot doodslag

Volgens het Openbaar Ministerie dacht Ali S. dat het slachtoffer een relatie had met zijn ex-echtgenote. De verdachte was op zoek naar de vrouw. 'Hij heeft heel bewust de confrontatie met het slachtoffer gezocht', zei de officier van justitie maandag bij de Haagse rechtbank. De aanklaagster eiste maandag een celstraf van acht jaar vanwege een poging tot doodslag en verboden wapenbezit.

Toen de politie Ali S. kort na de schietpartij van de snelweg plukte bij Den Hoorn, werden er schotresten op zijn hand gevonden. Daar had Ali S. bij de rechtbank wel een verklaring voor. Hij had twee dagen voor de schietpartij in de Delftse Hout met zijn pistool een schietoefening gehouden. Daarna had hij het wapen nog enkele malen vastgepakt.

Kogel in schouder

Volgens Ali S. heeft het slachtoffer hem de schuld van de schietpartij in de schoenen willen schuiven omdat hij de politie eerder getipt heeft over een hennepplantage van het slachtoffer. Daar moest het slachtoffer pissig over geweest zijn. 'Het was een goudmijntje voor hem. Hij verdiende er honderdduizend per jaar mee.'

Bij het slachtoffer zit de kogel nog steeds in zijn schouder. Die kan er maar moeilijk uitgehaald worden. De Delftenaar liet in zijn slachtofferverklaring weten dat hij nog steeds bang is voor de verdachte en ook zijn familie. 'Ik durf niet meer naar buiten.' De uitspraak is over twee weken.