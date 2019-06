Ondernemers Westland boos op gemeente vanwege voorgenomen verhoging OZB

Ondernemers in het Westland zijn boos op de gemeente. In de vrijdag gepresenteerde Voorjaarsnota, met de plannen tot 2023, staat het voornemen om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor ondernemers te verhogen. Belangenvereniging MKB Westland vindt dat de gemeente de ondernemers als melkkoe gebruikt.

'Vergeet niet dat er nu al OZB wordt geheven,' zegt beoogd voorzitter Shirley Schelkers van MKB Westland. 'Een stijging van 30 procent is buitenproportioneel.' Er komt ook een nieuwe reclamebelasting. Daar ziet Schelkers ook weinig in. 'Bedrijven moeten kunnen rekenen op een gematigde stijging van de lasten. Daar is geen sprake van.'

Roel Batelaan, manager bij de belangenvereniging voegt toe: 'We gaan ons nu goed verdiepen in de uitwerking van de plannen voor onze achterban. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe de verhoging per bedrijf uitpakt. Dat geeft ons de tijd om aan tafel te gaan met wethouders en de verschillende gemeenteraadsfracties en de onwenselijkheid van dit beleid onder de aandacht te brengen. Wij hopen op gezond verstand bij de Westlandse politiek.'

Nieuw zwembad

De gemeente Westland zegt in de inleiding bij de Voorjaarsnota dat het geld nodig is om een aantal plannen te kunnen realiseren. Het gaat daarbij onder meer om een nieuw zwembad in Naaldwijk en investeringen in een aantal dorpscentra. Voor veel andere plannen is geen geld.

Daarnaast stelt de gemeente dat de OZB voor niet-woningen in Westland laag is, bijna 40 procent onder het landelijk gemiddelde. Daarom kan die OZB wel wat omhoog, aldus de gemeente. Ook na de verhoging zal de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen nog onder het landelijk gemiddelde liggen.

Andere verhogingen

Voor woningen gaat de OZB niet omhoog, wel komt er een verhoging van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de financiele plannen.