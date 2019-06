'We zijn blij en vereerd', Hortus botanicus Leiden ontvangt miljoenen uit erfenis

De Hortus botanicus in Leiden heeft een erfenis ontvangen van vijf miljoen euro. Het is een gift uit de nalatenschap van Carla van Steijn. Zij overleed half maart op 94-jarige leeftijd en was een trouwe bezoeker van de Hortus. De gift zal - zoals Van Steijn graag wilde - worden besteed aan nieuwe activiteiten en om de hortus beter toegankelijk te maken.

'We zijn blij en vereerd dat Carla van Steijn zich zo betrokken voelde bij de Hortus dat zij de stichting heeft opgenomen in haar nalatenschap', reageert prefect Paul Keßler van de Hortus. Hij wijst erop dat de Hortus de laatste jaren al veel vernieuwende activiteiten heeft opgezet om kennis te delen over plantengroei, de bescherming en het gebruik van planten en het belang van biodiversiteit. 'Met deze gift kunnen we nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen voor onze bezoekers.'

Van Steijn bezocht de Hortus regelmatig. Ze was volgens medewerkers zeer betrokken bij het wel en wee van de botatische tuin en steunde die jarenlang als Vriend van de Hortus. Ze had in het bijzonder aandacht voor een goede informatievoorziening en toegang voor mensen met een beperking. Ook op latere leeftijd kwam ze, hoewel ze slecht ter been was, nog vaak naar de Hortus en genoot ze erg van deze bezoeken.

Anonieme giften

Tijdens haar leven ondersteunde Van Steijn de Hortus ook al, met anonieme gulle giften. Onder meer voor de vernieuwing van de tropische kassen en Clusiustuin, informatieborden, het aanpassen van de paden en de recente verbouwing van de wintertuin en het entreegebouw. Zij wilde daarbij volgens de Hortus altijd op de achtergrond blijven. Om haar bijzondere betekenis voor de Hortus recht te doen, wordt haar naam nu aan haar giften verbonden.

De oprichting van dit Carla van Steijnfonds is een bijzonder moment voor de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. 'Wij zijn zeer verguld met deze gift', zegt voorzitter John van Ruiten. Hij hoopt dat de oprichting van dit ondersteuningsfonds - gericht op vernieuwing - ook anderen kan aansporen dit doel te gaan steunen.

