Zorgen bij visafslag over monumentenstatus: 'Dit gaat extra geld kosten'

De visafslag op Scheveningen wordt een rijksmonument. Bij de afslag zelf maken ze zich daar zorgen om. Dat zei directeur Johan van Nieuwenhuijzen van de visafslag dinsdag in Muijs in de Morgen op Radio West.

'We moeten concurreren met andere afslagen in Europa', zegt Van Nieuwenhuijzen. 'Efficiency is erg belangrijk. We moeten de nodige aanpassingen aan het pand gaan doen om aan de eisen van de toekomst te voldoen.' Maar aan gebouwen met een monumentenstatus worden strengere eisen gesteld bij verbouwingen dan aan gebouwen die deze bescherming niet hebben. 'We gaan er vanuit dat dit extra kosten met zich mee gaat brengen', zegt de directeur.

Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten is minder pessimistisch. 'Het is niet zo dat als je pand een rijksmonument is, je er niets meer aan mag doen. Natuurlijk kost het geld, maar de rijksoverheid heeft extra geld vrijgemaakt om rijksmonumenten aan te passen', aldus de wethouder. 'Dus laten we een aanvraag doen.'

Al langer ruzie over geld

Het is niet de eerste keer dat de visafslag en de gemeente ruziën over geld. Vorig jaar november stapte de afslag uit de grootse herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. Dit tot ongenoegen van de gemeente. Er was toen al discussie over de extra kosten voor de renovatie. Op dat moment liep het onderzoek naar de rijksmonumentenstatus al, en was het pand daar ook al 'beschermd'.

'De fundering is niet goed meer', zei directeur Van Nieuwenhuijzen toen. 'De visafslag staat op een paar honderd houten palen en die staan al sinds 1963 in zout water.' Het opknappen van de fundering kost meer geld dan gedacht. In totaal zou de renovatie en nieuwbouw zo’n zeventien miljoen euro kosten. Of daar nu extra kosten gaan bijkomen, is niet duidelijk.