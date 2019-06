Hoogbejaarde ‘fans’ van Lakenhal laaiend enthousiast over vernieuwd museum

De hoogbejaarde Bob en Joke Lodder hebben al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw een zeer nauwe band met Museum de Lakenhal in Leiden. Tijdens de verbouwing van het stedelijk museum konden ze die tot hun grote verdriet niet bezoeken. Maar nu mogen ze het vernieuwde museum als eersten even bekijken, nog voor de koning het woensdag opent.

'Het lijkt wel een kerk zo met al die boogramen', zegt Bob Lodder als hij met zijn vrouw komt aanlopen bij het nieuwe deel van de Lakenhal aan de Lammermarkt. 'We zijn er zeker een jaar of vier niet geweest, ik ben benieuwd.'

Bob en Joke zijn al jaren vrijwilliger bij het museum. Zo waren ze vaak bij de kassa te vinden om bezoekers een beetje wegwijs te maken. Daarnaast zijn ze ook 'vrienden van de Lakenhal'. 'We zijn heel erg op ze gesteld', zegt directeur Meta Knol nadat ze het stel hartelijk begroet heeft. 'Het zijn echte fans.'

Herinneringen gaan heel ver terug

Eenmaal binnen verbaast Bob zich als eerste over de glazen koepel boven het trappenhuis in de Lakenhal. 'Wat is die mooi geworden! Het lijkt wel zo'n hotel in Egypte.'

De eerste herinneringen aan de Lakenhal van het stel gaan heel ver terug. 'In de jaren dertig had je van die stadswandelingen van de ANWB en toen kwamen ook al langs de Lakenhal.' Joke kan zich herinneren dat ze als klein kind onder de indruk was van de harnassen die bij de ingang stonden.

Bijzondere lichtval

Een echt favoriet werk hebben de twee niet. 'Ik vind uiteraard de topstukken heel mooi, maar De Stijl heeft toch wel mijn interesse omdat die beweging ook echt in Leiden is ontstaan', zegt Bob. Het is dan ook de afdeling waar de twee even de tijd voor uitrekken. Daarbij valt het ze op dat er nieuwe werken staan en dat de lichtinval door de getinte ramen heel bijzonder is.

'Als je naar het museum kon, was dat prachtig', mijmert Bob. 'En als je als vrijwilliger hier was dan was er altijd wel een rustig momentje waarop je een werk nog eens goed kon bekijken.' De twee zijn zeer te spreken over de verbouwing. 'Ik denk dat het museum klaar is voor de toekomst', zegt Joke. 'Het zijn enthousiaste medewerkers. Ze houden goed de band met het verleden en staan tegelijk tijd open voor nieuwe dingen.'

