'Je moet topless kunnen zonnen, zonder dat je gelijk op Facebook wordt gezet'

Onder meer smartphones en social media hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat vrouwen niet meer zonder bikinitopje op het strand of bij een recreatieplas gaan liggen. 'Terwijl uit een onderzoek vorig jaar bleek dat vijftig procent dat wel wil', vertelt Kouman. 'Dat is natuurlijk wel zonde, want twintig tot dertig jaar geleden zag je niet anders.'

Volgens het NFN is het hoog tijd dat iedereen weer weet dat 'bloot heel gewoon' is. Kouman: 'Je moet topless kunnen zonnen als je dat wilt, zonder dat je gelijk op Facebook of Instagram wordt gezet. We hebben allemaal borsten en tepels. Mannen ook.' En dus moet de discussie wat Kouman betreft nodig worden aangezwengeld.

Steun

Komende zondag wordt de nationale toplessdag op het strand van Noordwijk georganiseerd. Het NFN roept zoveel mogelijk vrouwen op om topless te gaan zonnen. Dat hoeft overigens niet per se op het strand, maar mag overal. 'We roepen alle vrouwen op ons te steunen.'

Veel mensen zien de toplessdag als een leuk evenement met een knipoog, maar Kouman wil benadrukken dat er een serieus gesprek gevoerd moet worden. 'Twintig tot dertig jaar geleden waren vrouwen blij met hun lichaam. Vrouwen mochten er zijn.'

'Zulke borsten heb ik niet'

En dat is een beeld wat we volgens haar niet meer zien op bijvoorbeeld tv, internet of in reclames. 'Het zijn alleen maar de perfecte lichamen en zo zien de meeste vrouwen er niet uit. Dus dan denken veel van hen: ik hou mijn topje maar aan, want zulke borsten heb ik niet.'

De blote borsten moeten weer net zo normaal en geaccepteerd worden als toploze mannen of blote benen en schouders. 'Want zeg nou zelf: hoe bijzonder is het nu eigenlijk?’

Meedoen

De weersvoorspellingen voor komend weekend zien er gunstig uit voor de nationale toplessdag. 'Dus als er één bikinitopje over de dam is. Jong of oud, blond of bruin, dik of dun: alle vrouwen kunnen meedoen', roept NFN Open & Bloot op. 'Dus sluit je vooral aan als jij je er goed bij voelt.'