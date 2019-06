'Spooktoren' Den Haag zorgt voor ophef

Hij heet de Lohmann toren, en staat ingetekend op een stukje groen vlakbij het De Savornin Lohmanplein in Den Haag. En nu is er veel onrust zegt Chris van der Helm, raadslid voor de VVD. 'Er is toch afgesproken dat het daar groen blijft?'

De tekening is te vinden op de website van architectenbureau LIAG uit Den Haag. Het betreft, zo staat in de begeleidende tekst, een ontwerpstudie. 'Onze opdrachtgever overwoog een stuk grond te kopen daar en we hebben gekeken wat er eventueel mogelijk was', zegt architect Erik Schotte. Hij zegt dat er ook over is gesproken met een ambtenaar van de gemeente, maar dat snel duidelijk werd dat er op die plek geen ruimte was voor hoogbouw. 'Einde project', aldus Schotte.

Toenmalig wethouder Joris Wijsmuller heeft het hele project over de toekomst van het gebied en de gesprekken met de buurt 'gedaan'. Hij kent de toren niet. 'Er is een maquette gemaakt door bewoners en die hadden met vlaggetjes bepaalde functies op gebieden geprikt. Op dat stukje grond stonden ook een paar vlaggetjes 'woningbouw', maar dat was echt een gevoelig punt.' Uiteindelijk besloot de gemeente dat er op het stukje grond voor het winkelcentrum waar nu een tankstation staat, geen hoogbouw mag komen. En de tekening van die toren heeft hij nog nooit gezien.

Vragen van verontruste VVD'er

Dat geldt ook voor Chris van der Helm van de VVD. Hij zegt dat veel mensen in die buurt zich zijn rotgeschrokken van de tekening. 'Ik ben zo'n beetje tot middernacht bezig geweest om alle mails te beantwoorden'. Maar hij heeft zelf ook geen idee waar die toren opeens vandaan komt. Het verhaal van de architect kent hij niet. 'Als dat klopt, kun je je afvragen waarom hij zo'n oud plan niet gewoon weghaalt. Het zorgt voor onrust.' Daarover is de architect helder: 'het is echt alleen een ontwerpstudie en wij laten graag zien wat we kunnen maken en ontwerpen.'

De gemeente Den Haag kan niet reageren omdat eerst de schriftelijke vragen van Chris van der Helm beantwoord moeten worden. En bij de projectontwikkelaar die opdracht gaf voor de ontwerpstudie weet niemand iets van een project bij het De Savornin Lohmanplein. De architect krijgt ondertussen mails van mensen die graag een appartement willen kopen in de toren die er nooit kwam. Voormalig wethouder Joris Wijsmuller vat het kort en bondig samen: 'dit lijkt echt een spookflat'.