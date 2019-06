Voorzitter Xtra: 'Haagse welzijnsplannen kosten ons tientallen banen'

Inwoners van Den Haag gaan op het gebied van welzijn zelf bepalen wat er in hun buurt nodig is. Dat is de belangrijkste vernieuwing in het Haagse welzijnsbeleid, dat door wethouder Kavita Parbhudayal is gepresenteerd.

De Haagse wijken krijgen een grotere stem als het gaat om het leveren van welzijnswerk. Dat gebeurt aan 'De Haagse Tafels', waar buurtbewoners zogenaamde wijkagenda's maken waarin staat wat er voor de wijk belangrijk is en wat er mist. Hierbij is vooral aandacht voor kleinschalige projecten.

'Wat is hier nieuw aan? Dit doen we elke dag'

Maar volgens Lemstra is die werkwijze helemaal niet zo vernieuwend als vanuit het stadhuis is bedacht, legt hij uit in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. 'De voorbeelden die worden aangehaald zijn in feite ons dagelijks werk. We zijn al veel in overleg met huisartsen, leerkrachten, ondernemers en politie, eigenlijk alle spelers die een rol spelen in zo'n wijk. Welzijnswerkers spreken ons ook aan: 'Wat is hier nieuw aan, we doen dit elke dag? Het is dus een verkeerde opvatting dat het vernieuwend is.'

De gemeente heeft bij de totstandkoming van het coalitieakkoord in de zomer van vorig jaar besloten om de komende vier jaar twintig miljoen euro te bezuinigen op het welzijnswerk. Daartegenover staat een investering van tien miljoen euro voor nieuwe, kleinschalige initiatieven vanuit de Haagse wijken. Door deze initiatieven moet het welzijnswerk dichterbij en beter bij de mensen komen die dit nodig hebben.

'Welzijnswerk versterken en zo voorkomen dat mensen in WMO of jeugdzorg terechtkomen'

De bezuinigingen zijn nodig om de oplopende tekorten in de WMO en de jeugdzorg op te vangen. Directeur Lemstra van Xtra beschouwt de ingezette koers van het stadsbestuur als een slechte ontwikkeling.

'Er worden nu bezuinigingen doorgevoerd voor werk dat juist voorkomt dat mensen in zwaardere zorg terechtkomen. Daar kun je een mooi verhaal over houden, maar de pijn die wij hebben is ontstaan door de enorme tekorten in de WMO en de jeugdzorg.' Lemstra stelt voor: 'Je zou andersom moeten werken: dus het welzijnswerk versterken en zo voorkomen dat mensen in de WMO of de jeugdzorg terechtkomen.'

Baan verliezen

De bezuinigingen betekenen voor vijftig mensen bij Xtra dat ze hun baan verliezen. Maar Xtra zal ook panden moeten sluiten. 'Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat we ook kijken naar onze huisvesting. Want stenen zijn belangrijk, maar de verhouding tussen mensen en stenen moet wel goed blijven liggen. Dat houdt in dat de huisvestingskosten naar beneden worden getrokken.'

'Kortom: hier en daar zullen er pandjes worden gesloten', aldus Lemstra, 'ik zou niet weten hoe dat anders zou moeten. Een aantal centra gaat dicht.' Hoeveel en welke dat er zijn, weet Lemstra nog niet. 'Dit en volgend jaar gaat het om enkele centra die moeten sluiten. Na 2020 gaat het om meer dan enkele.'

'Illusie'

De wethouder belooft dat in de nieuwe situatie het welzijnswerk op peil blijft én mensen meer en beter worden bereikt, ondanks dat er twintig miljoen euro minder te besteden is. Lemstra: 'Het is natuurlijk een illusie dat je met minder mensen meer dienstverlening kunt leveren. Die uitspraak zou ik niet voor mijn rekening durven nemen.'

