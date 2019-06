Verandering Haags welzijnswerk: ordinaire bezuiniging of vernieuwing?

Den Haag gaat het welzijnswerk veranderen. Het moet meer opleveren en kleinschalige initiatieven krijgen meer ruimte. Ook krijgen bewoners meer te zeggen over de invulling van het welzijnswerk in hun wijk. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de welzijnsbudgetten, oplopend tot acht miljoen euro per jaar. Maandag presenteerde wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) haar toekomstplannen. Hoe zijn de plannen ontvangen?

Wethouder Kavita Parbhudayal: 'Ik kreeg een taak en die voer ik uit: het welzijnsbeleid en budget herstructurering. Dat is een ingewikkelde klus, en bovendien stelde ik mezelf extra eisen: ik wil het huidige welzijnswerk op peil houden en de vernieuwing gebruiken om het welzijnswerk ook echt te verbeteren. En vooral ook de wijken een veel grotere stem geven.'

Janneke Holman (PvdA Den Haag): 'De invulling van de eerste bezuinigingsronde op welzijn. Mooie woorden, harde werkelijkheid: waarschijnlijk moeten buurthuizen sluiten, uurtarieven gaan omlaag, meer inzet op 'zelfredzaamheid', meer sturing op prestaties.'

Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP Den Haag): 'Aan mooie voornemens geen gebrek. Bij veel daarvan, zoals het beter inspelen op de specifieke behoefte per wijk, dacht ik: waarom is dat niet eerder doorgevoerd? Maar ondertussen wordt er fors bezuinigd, dreigen buurthuizen gesloten te worden en gaan er lagere uurtarieven gelden. Zo’n hervorming in combinatie met bezuinigingen is maar al te vaak een recept voor verschraling van het werk.'

Remco de Vos (VVD Den Haag): 'Met deze plannen zijn er nog meer mogelijkheden voor maatwerk, onder andere door het aanbod aan te passen aan de vraag vanuit de wijk. Daarnaast worden de huidige uitgaven kritisch bekeken: er komen gelijke tarieven voor gelijke producten en elke subsidie wordt beoordeeld op nut en noodzaak. Dat is goed want geld dat voor zorg en welzijn is, moet ook hieraan besteed worden.'

Soufiane El Khadir (jeugdwerker bij Zebrawelzijn, tweet van 19 mei 2019): '#Hartverwarmend. Heb te horen gekregen dat door bezuinigingen mijn contract niet wordt verlengd. Mijn doelgroep heeft dit ook meegekregen en is een petitie gestart in de buurt met maar liefst 129 handtekeningen!'

Wethouder Parbhudayal: 'Allereerst hebben we minder middelen, dat is een feit. Ik ben, als oud-directeur financiën, van verstandig financieel beleid. Het afgelopen jaar hebben we echt de tijd genomen om te kijken waar er ruimte zit, samen met de welzijnsorganisaties. En die ruimte vonden we tot nu toe, zonder dat het welzijnswerk daarbij in hoeft te boeten. Dat is een ongelofelijk grote winst en daarmee ook veel complimenten voor de welzijnsorganisaties. Ook zij weten dat de vraag naar zorg groeit en dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat de zorg bereikbaar en betaalbaar blijft. Met als uitgangspunt natuurlijk altijd dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarover zijn we het allemaal eens.'

Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij): 'In Den Haag Zuidwest willen bewoners meer ontmoetingsplekken voor jong en oud om eenzaamheid tegen te gaan en kansen voor de jeugd te creëren. En wat doet het college? Reorganiseren en bezuinigen op het welzijnswerk. O ja, en ook betaalbare woningen slopen om duurdere terug te bouwen.'

Soufiane El Khadir (tweet van 16 juni 2019): '#ONGELOFELIJK!! Weer handtekeningen verzameld dit keer door de meiden die langs de bewoners zijn gegaan met het verhaal! Ze hebben maar liefst 149 handtekeningen verzameld, dus totaal nu 279!! Ze willen die graag overhandigen aan de wethouder @KParbhudayal. #Veelwaarderinghier.'