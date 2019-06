Shakespeare, maar dan een beetje anders: openluchtvoorstelling in tuin van ggz-kliniek

As You Like It in tuin GGZ Joris

Een tuin die historie ademt. Dat is de groene oase aan de Sint-Jorisweg in Delft. Aangelegd in 1894, als onderdeel van het zogeheten 'Buitengesticht', de plek waar de Delftse 'geesteszieken' en 'krankzinnigen' werden ondergebracht in diverse gebouwen en paviljoenen. Anno 2019 is 'GGZ Joris' een moderne zorginstelling. Op het terrein verrezen in de loop der jaren veel nieuwe gebouwen, maar die historie is er nog steeds voelbaar. Het is daarom de perfecte plek voor theater, vonden de mensen achter de derde Jorisproductie.

Het idee ervoor ontstaat enkele jaren geleden tijdens een wandelingetje op een warme zomerdag. Ggz-medewerker Jasper de Haan heeft lunchpauze. Ineens ziet hij het: 'Dit is een theaterdecor!' Het voorstel om een voorstelling te spelen in het park wordt enthousiast ontvangen door de directie, die er een perfecte manier in ziet om contact te leggen met de buitenwereld.

'Er ligt hier een unieke tuin, maar veel Delftenaren weten niet eens dat hij bestaat', is de gedachte. Medewerkers van het Rietveldtheater worden erbij gehaald, er worden een professionele regisseur en een componist gevonden, en in de zomer van 2017 is 'Midzomernachtsdroom' van Shakespeare een feit.

As You Like It

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de inmiddels derde Jorisproductie, die woensdagavond in première gaat. Vorig jaar maakten de initiatiefnemers een uitstapje naar Gogol, maar met As You Like It is het dit jaar opnieuw Shakespeare. Hoewel… We hebben het hier wel over een nogal vrije interpretatie.

'Het is een stuk binnen een stuk', legt regisseur Guido Jonckers uit. In de Gouden Eeuw trokken reizende toneelgezelschappen van plek naar plek. Wie de komende dagen het park bezoekt, is 'toevallig' getuige van de aankomst van zo'n groep. 'Ze gaan hier het stuk repeteren, dat ze de dag erna moeten gaan spelen. Dus je ziet dat ze hier hun vrije tijd hebben en tegelijkertijd het stuk aan het repeteren zijn', vertelt de regisseur.

Buiten spelen

Dat klinkt ingewikkeld, maar als je er goed naar kijkt, blijkt dat nog wel mee te vallen. Wat soms niet meevalt, is het buiten spelen. Het park is het decor. Er zijn wat rekwisieten gemaakt in de eigen ggz-ateliers, maar meer dan dat is het niet. Dat is toch wel een beetje anders dan in een theater tussen vier muren.

'In het theater regent en stormt het niet', zegt Jonckers. Maar er zijn ook een hoop voordelen: 'Je hebt een gratis decor en in die tijd en ruimte kun je spelen. Het geeft een extra dimensie aan de voorstelling.' Actrice Anne Aarts is het roerend met de regisseur eens. 'De wind waait in je gezicht. Wij zijn een groep die in een bos terecht komt. Het stuk speelt zich ook deels af in een bos. Het voegt heel veel toe.'

Muziek

Prominent aanwezig is de muziek van componist Guus Westdorp, die al voor het derde jaar betrokken is bij de Jorisproductie. Bij Delft en de zeventiende eeuw denk je aan luiten, lieren en harpen. Toch zijn dat niet de instrumenten die je hoort. Westdorp: 'Ik heb mij laten inspireren door de folkmuziek. Ik kan me voorstellen dat zo'n bende die door het bos trekt trommeltjes en fluitjes had. En de stemmen uiteraard.'

'Samen met de ggz-instelling, de acteurs en Guus willen wij dit een aantal jaren doorzetten Guido Jonckers – regisseur

De initiatiefnemers hopen dat de Jorisproductie een traditie wordt in Delft. 'Samen met de ggz-instelling, de acteurs en Guus willen wij dit een aantal jaren doorzetten', aldus Guido Jonckers. Zodat mensen weten: half juni, vaste prik - een voorstelling in de tuin van 'GGZ Joris'. As You Like It is te zien van 19 juni t/m 23 juni aan de Jorisweg 2 in Delft. Nieuw dit jaar zijn een middagvoorstelling op donderdag 20 juni en de dag erna een nachtvoorstelling, die begint om 23.00 uur.

LEES OOK: