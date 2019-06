Uitbreiding NAVO-kantoor in Den Haag kost vele miljoenen meer dan gepland

De uitbreiding van een NAVO-vestiging in Den Haag gaat veertien miljoen euro meer kosten dan aanvankelijk was gedacht. De gemeente draait voor een deel op voor de kosten, bijna een miljoen. De kostenoverschrijding is een gevolg van, onder meer, tegenvallers bij de verbouwing van het pand.

Het rijk betaalt het grootste deel van de meerkosten: dertien miljoen euro; de gemeente Den Haag moet bijna een miljoen meer dan gepland bijdragen aan de uitbreiding van het NATO Communications and Information Agency (NCI Agency). Dat staat in een brief van het Haagse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De totale kosten van de uitbreiding werden aanvankelijk geraamd op 35 miljoen euro. Den Haag zou daaraan 2,5 miljoen bijdragen. Later werd dat nog eens verhoogd met 750.000 euro en nu komt er voor de stad nog eens 980.000 euro bij.

Totale communicatie

Het NCI Agency werd in 2012 opgericht. Het is verantwoordelijk voor de totale communicatie- en informatievoorziening van de NAVO. Daaronder vallen onder meer Cyber Defence, het Ballistic Missile Defence Programme en de ondersteuning van NAVO-operaties zoals ISAF.

Het NCI Agency heeft nu drie kantoren. Naast dat in Den Haag zijn er twee in België. De topman van het bureau wilde dat aantal verminderen en deed daarom Nederland het verzoek om een voorstel te maken voor behoud en uitbreiding in Den Haag. Daarmee zou, aldus het college, een 'aanzienlijk economisch belang' zijn gemoeid, want het zou de stad tussen de 500 en 800 extra banen opleveren.

Op stoom

De verhuizing van werknemers naar Den Haag ligt nu op stoom, schrijft het Haagse stadsbestuur. De verbouwing van het pand aan de Oude Waalsdorperweg is in volle gang. Door nieuwe ontwikkelingen komen er nog meer werknemers hierheen dan eerder gepland. In de praktijk verhuizen 700 mensen uit de Belgische vestigingen in Bergen en Glaaien naar Den Haag. Dat betekent dat er hier straks in totaal bijna duizend NAVO-medewerkers aan de slag zijn.

Het stadsbestuur vraagt nu aan de raad in te stemmen met het beschikbaar stellen van extra geld. Burgemeester en wethouders staan daar zelf positief tegenover omdat de uitbreiding van de NAVO 'gunstig is voor de internationale zone als geheel en ook voor Den Haag als krachtige regeringsstad'. En, stelt het college: de afdeling van de NAVO gaat samen met andere instellingen in dit gebied een 'moderne clustering met internationale uitstraling vormen van de schaarse kennis en capaciteit op cybergebied'.

Noodzakelijk

Het stadsbestuur noemt de nieuwe investeringen 'noodzakelijk' om de NAVO-vestiging voor de stad te behouden. 'De uitbreiding van NCI Agency is fors groter dan voorzien. De vestiging van NCI Agency in Den Haag is een aanwinst voor de internationale uitstraling en voor de internationale werkgelegenheid in Den Haag.'