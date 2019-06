Overvaller tankstation Alphen zorgt voor sluiting van winkel

De overvaller die in februari toesloeg bij tankstation Van der Molen in Alphen aan den Rijn, is nog niet gevonden. Na de overval is de winkel gesloten en is het bedrijf onbemand verder gegaan. Met het tonen van de bewakingsbeelden hoopt de politie de dader alsnog te kunnen aanhouden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De overval vindt plaats op vrijdag 1 februari rond 19.00 uur, vlak voor sluitingstijd. Op dat moment is er één medewerkster aan het werk bij het tankstation aan de Van Foreestlaan. De overvaller komt binnen en loopt meteen door tot achter de balie.

Hij bedreigt de caissière met een groot vleesmes, zegt dat ze niet op de alarmknop mag drukken en schreeuwt dat ze kassa open moet maken. Hij haalt het briefgeld er zelf uit, graait het bij elkaar en stopt het in zijn jaszakken. Daarna rent hij met een groot geldbedrag de winkel weer uit.

Tankshop gesloten

Na de overval besluit eigenaar Arthur van der Molen dat de winkel wordt gesloten. 'Het kan veiliger. Je kunt een kogelwerende kooi maken, je kunt sluitbegeleiding doen. Maar de financiële situatie laat dat niet toe. Dan moet je als ondernemer een keuze maken. Ga je zo verder, met het risico dat we blijkbaar echt lopen, of stop je ermee? Ik stop ermee.'

'Op deze manier hoeft het niet meer van ons', zegt Van der Molen. 'Dat vind ik verschrikkelijk. Zeker voor de medewerkers. We zijn een heel hecht clubje en ze zijn allemaal heel erg begaan. Ik hoop dat ze heel snel een andere baan vinden.'

Signalement overvaller

De overvaller heeft zijn gezicht grotendeels bedekt en is in het zwart gekleed. Hij is licht getint, ongeveer 1,70 meter lang en het slachtoffer schat hem rond de 30 jaar oud. Hij sprak accentloos Nederlands.

Het slachtoffer heeft gezien dat hij een donkerkleurige sjaal droeg, met een dunne rode en groene streep die samen een ruit vormden. Het mes dat hij bij zich had is goed te zien. Misschien zegt dat iemand iets in combinatie met het beeld van de verdachte.

Getuigen gezocht

De politie komt ook graag in contact met mensen die de man hebben gezien in de buurt van het tankstation aan de Van Foreestlaan, of elders in Alphen aan den Rijn. Mogelijk is het opgevallen dat hij na 1 februari ineens meer geld dan normaal uitgaf, of dat hij met anderen heeft gepraat over de overval.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem