Anja Schaap mogelijk richting parkeerplaats bij Katwijks strand gelopen

De 33-jarige Anja Schaap is in de nacht dat ze verdween mogelijk richting de parkeerplaats aan de Noordduinseweg in Katwijk gelopen. De politie wil weten of mensen haar daar hebben gezien en komt graag in contact met iedereen die in de vroege ochtend van woensdag 29 mei op de parkeerplaats aanwezig was.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Anja Schaap verdween in de nacht van 28 op 29 mei. Ze verliet rond 1.50 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat in Katwijk. Er is de afgelopen weken meerdere keren naar haar gezocht op verschillende plekken in Katwijk. Haar tas is gevonden in het water langs de Melkweg, maar van Anja zelf is er nog geen spoor. Het is tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er met haar is gebeurd.

Op camerabeelden is Anja voor het laatst gezien om 3.45 uur op de Kanaaldijk. Aan het einde van die dijk is een opgang naar het strand en een grote parkeerplaats. De politie wil met iedereen spreken die Anja daar heeft gezien die nacht. Ook mensen die daar toen aanwezig waren en die Anja niet hebben gezien, worden gevraagd zich te melden. Zo kan in kaart worden gebracht wie er die nacht op de parkeerplaats waren.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem