Coldcase: wie vermoordde de 30-jarige Jan de Niet in het Haagse Bos?

'Mijn moeder moet weten wat er is gebeurd met haar kind.' De zussen van Jan de Niet hopen na 29 jaar alsnog op duidelijkheid over wie hun broer in 1990 om het leven heeft gebracht, en waarom. Het lichaam van Jan werd gevonden in het Haagse Bos. Hij was met geweld om het leven gebracht. De zaak is opnieuw in onderzoek bij het coldcaseteam van de politie en er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

In de nacht van zondag 20 op maandag 21 mei 1990 even na 2.00 uur fietst een jongeman vanaf zijn werk naar huis. Hij rijdt over de Leidsestraatweg in het Haagse Bos als hij plotseling iets langs de weg ziet liggen. Het zit hem niet lekker en hij gaat kijken. In de bosjes vindt hij het lichaam van de 30-jarige Jan de Niet uit Scheveningen. Hij is op dat moment al overleden.

'Mijn moeder belde me, dat ik naar huis moest komen. Je kunt het niet geloven. Het is zo’n verschrikkelijke klap', zegt één van de zussen van Jan over het moment dat ze hoorde dat haar broer was vermoord. 'Mijn moeder is veel op onderzoek uit gegaan in het begin. Achter onze rug om. Ze heeft in barretjes gezeten met foto's van Jan. Ze vroeg dan wie hem kende en of hij daar wel eens kwam. Ze is ook naar het Haagse Bos gegaan 's nachts. Die heeft gevaarlijke dingen gedaan. Ze wilde weten wat er met haar kind gebeurd is.'

Coldcasekalender

Het politieonderzoek in 1990 leidt niet tot de oplossing van de zaak. Dit jaar is de zaak op de coldcasekalender geplaatst, in de hoop op nieuwe tips over de dader en het motief. 'Als dit opgelost is, kunnen wij met een heel ander gevoel verder. Dan sluiten we het af', zegt één van de zussen van Jan.

Jan de Niet was homoseksueel en hield dat verborgen voor zijn familie. Omdat hij toch behoefte had aan contact met andere mannen, was hij in de periode voor zijn dood regelmatig te vinden in het Haagse Bos. Dat was in die periode een bekende plek waar mannen elkaar ontmoetten.

Meerdere keren gestoken

Ook in de nacht van 20 op 21 mei 1990 is Jan in zijn witte Opel Ascona naar het Haagse Bos gereden. Wat daar precies is gebeurd, is niet bekend. Maar uit de sporen maakt de politie op dat Jan in zijn auto is aangevallen door iemand die op de bijrijdersstoel zat. Diegene heeft hem met een scherp voorwerp, vermoedelijk een mes, meerdere keren in zijn bovenlichaam gestoken.

Het slachtoffer is nog naar buiten gegaan, maar ook buiten de auto is hij gestoken. Vervolgens is hij nog ruim 100 meter richting de Leidsestraatweg gelopen, waarschijnlijk om hulp te zoeken. Maar dat mocht niet baten: toen de voorbijganger hem vond, was Jan al overleden door bloedverlies.

Mogelijk afgeperst

Het motief voor de moord is altijd onduidelijk gebleven. Het lijkt niet op een beroving, omdat Jan zijn portemonnee en autosleutels nog bij zich had. Zijn Opel Ascona stond nog gewoon verderop geparkeerd. De politie wil graag weten of Jan mogelijk conflicten had in de periode voor zijn dood. Alle informatie hierover is welkom.

Eén van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt, is dat Jan werd afgeperst. Dat gebeurde in die tijd vaker bij bezoekers van het Haagse Bos. Mogelijk dacht de dader dat Jan welvarend was, omdat hij een eigen garagebedrijf runde in de Heemraadstraat op Scheveningen. Het zou kunnen dat Jan heeft gedreigd om die afpersing bij de politie te melden. Een andere optie is dat hij iemand is tegengekomen die niet wilde dat zijn eigen seksuele voorkeur uitkwam.

Veranderde situatie

Alle informatie over de dader en het motief voor de moord blijft welkom. In 1990 heeft slechts een handjevol mensen met de politie gesproken, terwijl het coldcaseteam ervan overtuigd is dat meer mensen weten wat er is gebeurd is het Haagse Bos. Mogelijk wilden of durfden mensen destijds niet te praten uit angst of uit schaamte voor hun geaardheid. De politie hoopt dat hun situatie 29 jaar later zo is veranderd dat ze nu wel hun verhaal willen vertellen.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Bel het Team Roze in Blauw: 088-1691234

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem