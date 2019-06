OM onverbiddelijk: René Barendse mag thuis geen wiet meer telen

Het Openbaar Ministerie (OM) is niet van plan om de hennepplantjes van René Barendse uit Naaldwijk voorlopig ongemoeid te laten. Barendse lijdt aan chronische rugpijn, en gebruikt daarvoor olie gemaakt van zelf gekweekte mediwiet. Tijdens een kort geding bij de Haagse rechtbank eiste hij dinsdag dat zijn plantjes voorlopig niet in beslag worden genomen, maar het OM wil hem niet tegemoet komen.

Op vrijdag 24 mei liet de officier van justitie 13 planten bij Barendse door agenten knippen en afvoeren. In augustus 2017 werd bij de Naaldwijker ook al hennep in beslag genomen. Volgens hem is thuisteelt de enige remedie tegen zijn rugpijn. De legale mediwiet van de apotheker werkt niet bij hem.

Daarom heeft hij inmiddels alweer nieuwe hennepplanten gezaaid. 'Wat moet ik anders?', vroeg Barendse tijdens het kort geding. 'Ik ben geen crimineel, maar een patiënt.' Zonder zijn eigen olie, kan hij zijn pijnen niet verlichten. 'Dan kom ik in een zwart gat.'

'Teelt is niet straffeloos'

De rechter vroeg dinsdag tijdens het kort geding aan de officier of hij de nieuwe teelt voorlopig wil laten staan. Met een ferm 'nee' wees de officier dat verzoek af. 'De teelt is niet straffeloos', zei een andere vertegenwoordiger van het OM over de eigen teelt van Barendse.

Het OM is er niet van overtuigd dat Barendse zelf hennep teelt om medische redenen. De officier denkt dat de Naaldwijker gewoon niet wil betalen voor de legale mediwiet uit de apotheek, en dat hij daarom zelf hennepplantjes zaait. Barendse zou de legale mediwiet geruime tijd gebruikt hebben, alvorens hij begon aan de thuisteelt. Dat bestreed hij tijdens het kort geding. Hij heeft die wiet in 2015 maar even gebruikt, omdat het niet werkte.

Hoger beroep bij gerechtshof

Barendse is eerder door de strafrechter schuldig bevonden aan de teelt van mediwiet, maar kreeg toen geen straf omdat het een principiële zaak betreft. In deze strafzaak heeft hij hoger beroep bij het gerechtshof aangespannen, maar een zitting laat nog op zich wachten. Met het kort geding hoopt Barendse nu te bereiken dat zijn plantjes in de tussentijd niet worden weggehaald.

In mei dit jaar besloot de rechter ook al dat het OM de hennep van Jeffrey Kemper uit Katwijk ongemoeid moet laten. Die fabriceert ook zijn eigen mediwiet. In de zaak van René Barendse doet de kortgedingrechter over twee weken uitspraak.