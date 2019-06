'Spoedeisende hulp LUMC overbelast, patiëntenzorg in gevaar'

De artsen en verpleegkundigen spreken van een 'onhoudbare situatie', aldus Nieuwsuur. Dieptepunt is volgens spoedartsen het sterfgeval van een hartpatiënt, afgelopen februari. Door drukte was gespecialiseerd personeel van de spoedeisende hulp niet beschikbaar, werd de toestand van de man niet goed ingeschat en kwam hij een etmaal na opname te overlijden aan een hartstilstand.

Of de man het anders wel had overleefd is niet vast te stellen, maar de situatie is wel het gevolg van structurele overbelasting. Het personeel heeft de leiding van het ziekenhuis meerdere keren op de hoogte gesteld van de problemen, die al langere tijd spelen. De leiding wordt verweten dat er weinig gebeurt om de problemen op te lossen. Patiënten liggen soms zelfs op de gang.

Geen extra personeel en patiëntenkamers

Volgens de medewerkers zal het nog erger worden als de spoedeisende hulp van het Bronovo-ziekenhuis dicht gaat. Dat zal tot meer patiënten leiden voor het LUMC, zo is de verwachting. Het LUMC heeft geen extra personeel aangenomen en geen extra patiëntenkamers ingericht om deze groep patiënten op te vangen.

Het LUMC zegt in een reactie zich te herkennen in de capaciteitsproblemen. 'Er is een voortdurende dialoog tussen leiding, leidinggevenden en medewerkers,' aldus een verklaring van het ziekenhuis. De instelling neemt een aantal maatregelen en zegt dat het aantal vacatures inmiddels flink is gedaald. Met de maatregelen verwacht het LUMC ook klaar te zijn voor een eventuele toestroom na de sluiting van de spoedeisende hulp van Bronovo.