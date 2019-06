West Wekker: Gerechtshof doet uitspraak in zaak Mitch Henriquez

Goedemorgen! Het is een spannende dag voor de nabestaanden van Mitch Henriquez, de Arubaanse gemeenschap en de politie. Het gerechtshof doet namelijk uitspraak tegen twee agenten die betrokken waren bij de noodlottige arrestatie van Henriquez in 2015. En het Leidse museum De Lakenhal wordt op koninklijke wijze heropend. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Het weer: Er komt meer bewolking en is er een grotere kans op een regen- of onweersbui dan gisteren. Het wordt ongeveer 25 graden.

Beeld: MeteoGroup

Verzachtende maatregelen van het kabinet na alle ophef over de torenhoge energierekening pakken positief uit voor burgers, maar zijn volgens De Telegraaf slechts een doekje voor het bloeden. Nederlanders gaan er straks niet 1,5 maar 1,4 procent op achteruit met het klimaatbeleid.

Ook jongens moeten via het Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd tegen het seksueel overdraagbare virus HPV. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Tot nu toe geldt het Rijksvaccinatieprogramma, dat in de betaling en de organisatie van dergelijke prikken voorziet, alleen voor meisjes waar het HPV betreft.

Bijna 20.000 paren zijn vorig jaar een geregistreerd partnerschap aangegaan. Dat komt neer op een op de vier stellen die hun relatie bij de burgerlijke stand lieten vastleggen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal geregistreerde partnerschappen in vijf jaar tijd verdubbeld.

Vanavond op TV West: Weet je nog?

Wekelijks archiefprogramma. In deze aflevering: Bep houdt een reading voor de 84-jarige meneer Van Antwerpen uit Leiden in 2006. Hij was zestig jaar getrouwd toen zijn vrouw plots overleed en zit met veel verdriet en vragen. De leerlingen uit groep 8 van de Nutsschool Bezuidenhout worden in 2011 letterlijk de school uitgesmeten, Tiswat was er bij. In 2008 is Vlieg bij een bijzonder kleuterhuwelijk. En er wordt gezongen in Zing met me mee uit 2008.