KNMI waarschuwt voor pittige onweersbuien: 'Wolkbreuken, hagel en windstoten'

Omroep West-weerman Huub Mizee spreekt van 'zware buien' die sinds 8.00 uur over onze regio trekken. 'Hierbij komen wolkbreuken voor', vertelt Mizee. 'Hagel ook.'

Na de buien zien we de zon even terug, maar in de loop van de middag is het opnieuw raak. 'Dan krijgen we opnieuw zware regen- en onweersbuien met hagel en windstoten.'

Zomers weer

Het wordt deze woensdag zo'n 26 graden, al gaat die temperatuur tijdens de buien wat omlaag. Donderdag en vrijdag daalt de temperatuur tot 18 of 19 graden, maar in het weekend komt een nieuw hogedrukgebied onze kant op met zomers weer. Dinsdag wordt het volgens Mizee mogelijk tropisch. 'Dertig graden of zelfs iets hoger.'