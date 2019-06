Zeilschepen bijna op Scheveningen: 'We hebben allerlei taferelen al meegemaakt'

Nog een klein dagje varen en de historische zeilschepen arriveren in de haven van Scheveningen voor het evenement Sail op Scheveningen. Verslaggever Erik Kooijman stapte in het Franse Rouen aan boord van de Wylde Swan en vaart mee naar Scheveningen. Hij geniet van de bijzondere vaartocht. 'Het is geweldig om door de natuur van Frankrijk naar Scheveningen te worden geblazen.'

De tallships vertrokken maandag vanuit het Franse Rouen naar Scheveningen, waar ze donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur worden verwacht. 'Op dit moment varen we door het kanaal tussen Dover en Calais', vertelde Kooijman woensdagochtend.

Het meevaren is een bijzondere ervaring voor hem. 'Het is echt spectaculair. We hebben allerlei taferelen al meegemaakt, van bladstil tot onweer. Onderweg hebben we ook een wedstrijd gevaren. Dan is het echt knallen, alle hens aan dek en werken. Behalve ik dan, want ik mocht filmen', lacht Kooijman. 'Als alle zeilen er vol op staan, ga je toch snel al elf tot twaalf knopen (22 kilometer per uur). We eindigden redelijk vooraan. Maar het vele zeil vormde een extra handicap en daardoor zijn we de wedstrijd uiteindelijk als vijfde geëindigd.'

Gemeenschap

De laatste dag varen de schepen voornamelijk langs de Belgische kust. 'We hebben nu even de motor aan zodat we zo snel mogelijk door het kanaal zijn. Daarna gaan we op halve wind (zijwind) richting Scheveningen. Ik vind het geweldig om door de natuur van Frankrijk naar Scheveningen te worden geblazen.'

Het is onze verslaggever tijdens zijn reis vooral opgevallen dat het leven aan boord heel anders is dan aan wal. 'Dit is echt een gemeenschap op zich. Je bent volledig aan elkaar overgeleverd en je moet sociaal met elkaar omgaan. Dat aspect is zo bijzonder aan boord... En elke keer als er iets spannends gebeurt, sta ik er bovenop om te filmen.'

Omroep West-verslaggever Erik Kooijman komt donderdag 20 juni aan op Scheveningen met de Wylde Swan. De aankomst kun je live bekijken via de livestream van Omroep West die op de website en televisie te zien is van 10.00 tot 13.00 uur. Zaterdag 22 juni is om 12.00 uur de Westdoc 'Sail naar Scheveningen' te zien, waarin Erik Kooijman verslag doet van zijn reis op de Wylde Swan van Rouen naar Scheveningen.

