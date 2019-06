Den Haag en Rotterdam krijgen steun provincie bij binnenhalen Eurovisiesongfestival

Na de winst van Duncan Laurence met het nummer 'Arcade', hebben meerdere steden te kennen gegeven het liedjesfestijn te willen organiseren. In Zuid-Holland zijn Den Haag en Rotterdam kandidaat. Daarnaast zijn er nog zeven steden en regio's die zich hebben aangemeld: Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Breda, Maastricht/Limburg en Utrecht.

Zuid-Holland belooft zich maximaal in te spannen om te zorgen dat een Zuid-Hollandse 'venue' het Eurovisiesongfestival in 2020 organiseert. 'De provincie zoekt ambtelijk en politiek contact met deze steden om te bekijken of de provincie een rol kan spelen bij het vergroten van de kansen om het Eurovisiesongfestival in 2020 naar Zuid-Holland te halen', schrijft het college in een reactie op de schriftelijke vragen van de provinciale politiek.

'Ook regio moet maximaal profiteren'

Als Den Haag of Rotterdam het Eurovisiesongfestival mag organiseren, moet daar wel de hele regio voordeel van hebben, stelt de provincie. 'Wat ons betreft is er expliciet ruimte voor een samenwerking tussen verschillende steden in Zuid-Holland, zodat de regio zich als geheel op de kaart kan zetten en maximaal kan profiteren van de potentiële economische langetermijneffecten.'

Maar het gaat de provincie niet alleen om de economische effecten. 'Zuid-Holland zet zich ook graag op de kaart als een innovatieve, inclusieve en open provincie en ziet volop kansen dat te doen tijdens het ESF.'

Bidbook

Het is uiteindelijk de European Broadcasting Union om samen met de AVROTROS, NOS en NPO te bepalen waar het Eurovisiesongfestival in Nederland wordt gehouden. Elke stad of regio die een kans wil maken, moet een zogenoemd bidbook - een proectvoorstel - indienen. Twee weken had de gemeente Rotterdam haar bidbook al voor tachtig procent af. Den Haag was toen nog niet zo ver; wel had Den Haag zich toen officieel aangemeld als kandidaat voor het Eurovisiesongfestival.

In de eerste helft van juli wordt bekend welke stad of regio het Eurovisiesongfestival daadwerkelijk mag organiseren. De winnaar van dit jaar, Duncan Laurence, hoopt zelf dat Rotterdam de gaststad wordt van het evenement.

