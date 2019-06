Nabestaanden Mitch Henriquez: 'Mensen worden zo bang van de politie'

De uitspraak van het gerechtshof was volgens de advocaat van de ex-vrouw van Henriquez een klap in het gezicht van de familie. Het OM eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen beide agenten en een beroepsverbod. Het beroepsverbod werd in beide gevallen afgewezen en DH02 werd zelfs volledig vrijgesproken. 'Dit is geen goede uitspraak', vertelt een aangeslagen neef na de zitting. 'Je kunt niets meer tegen een agent zeggen, want dat kan je dood worden.'

Volgens de neef heeft de uitspraak grote gevolgen. 'Ouders vragen zich af of ze hun kind wel naar een concert kunnen sturen, zeker als ze een beetje gaan drinken. Maak je een grap, dan kunnen ze worden doodgemaakt. Dat is geen goed signaal, mensen worden zo bang van de politie.'

Waarheid

De geëmotioneerde moeder van Henriquez benadrukt dat ze de waarheid nog steeds niet weet. 'De agenten liegen. Ik weet niet waarom ze moeten liegen. Wie weet wat er in dat busje is gebeurd? Dat weet alleen God. Maar de straf voor de agenten komt nog wel van God. Wie iemand doodslaat om niets, die krijgt een grote straf van God.'

Niet alleen de nabestaanden van Henriquez waren teleurgesteld over de uitspraak, ook het OM had op meer gehoopt. 'Wij vinden dat het handelen van DH01 en DH02 gezamenlijk beoordeeld had moeten worden. Woorden als tevreden of ontevreden passen niet bij deze zaak. Het is voor alle betrokkenen een trieste zaak.' Het OM gaat het vonnis bestuderen om te kijken of het in cassatie gaat bij de Hoge Raad.