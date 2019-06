Gulle gever geeft 'buurvrouw Dushi' een auto na autobrand in Gouda

Ze kan inmiddels weer rondrijden in haar eigen auto. Marian Eisden raakte haar auto kwijt nadat het in de brand was gestoken. De buurt schoot haar gelijk te hulp en zamelde 850 euro in, maar daar bleef het niet bij. Een anonieme gever heeft haar nu een auto geschonken, zodat ze niet langer zonder hoeft te zitten.

'Het was echt heel ontroerend', vertelt Marian, beter bekend als buurvrouw Dushi, over alle giften die ze heeft gehad. Dat ze ook een auto zou krijgen had ze niet verwacht. Marian: 'De vrouw die mij de auto heeft gegeven had zelf net een nieuwe auto gekocht en ik mocht haar oude hebben. Toen had ik ineens weer een auto!'

Nu het warmer wordt, komt haar 'nieuwe' auto als geroepen. Ze kookt graag uitgebreid en dan hoeft ze niet steeds met alle spullen te sjouwen. Daarnaast helpt ze graag mee in de buurt met activiteiten. Dan komt de auto ook goed van pas. Dat het een tweedehands is maakt haar helemaal niet uit: 'Het rijdt perfect. Mijn oude auto was ook niet nieuw, dus een nieuwe auto heb ik helemaal niet nodig. Ik ben heel erg blij met deze.'

Geen auto's meer in de fik gestoken

Gouda werd in mei geteisterd door een reeks autobranden. 24 auto's gingen in vlammen op, waaronder die van Marian. Sinds begin juni zijn er volgens de politie geen autobranden meer geweest. Het onderzoek naar de de branden loopt nog, er is nog geen duidelijkheid over mogelijke daders.

