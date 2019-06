Toch Eschermuseum en hotel in voormalige Amerikaanse ambassade Den Haag

De voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag krijgt na jarenlang gesteggel nieuwe bewoners: een Eschermuseum en een Escherhotel. Het idee bestond al in 2016, maar nu zijn er daadwerkelijk twee marktpartijen gevonden die bereid zijn om het plan financieel te dragen. Dat maakt de gemeente Den Haag woensdagmiddag bekend.

Het plan voor de betonnen kolos aan het Lange Voorhout is eerder in de ijskast gezet, doordat er geen marktpartij werd gevonden die aan de financiële uitgangspunten voldeed. Maar nadat Escher in het Paleis op eigen houtje in gesprek ging met een van de marktpartijen, bleek het tegendeel waar. Het gaat om vastgoedontwikkelaar IQNN Development en vermogensbeheerder Syntrus Achmea, die nu verder in gesprek gaan met Escher in het Paleis om het museum en hotel mogelijk te maken.

Volgens wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) 'lijkt het nu mogelijk' dat de gemeente het pand tegenover de Koninklijke Schouwburg voor 11,5 miljoen euro kan verkopen en dat het plan voldoet aan de gestelde eisen van de gemeente. 'We zijn een stap dichterbij de realisatie van het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade, inclusief een Escherhotel', zegt De Mos.

Uitbreiding

Hoe de nieuwe indeling van het pand eruit ziet, is nog niet duidelijk, maar het plan gaat wel uit van uitbreiding van het bestaande gebouw. Het ontwerp van IQNN gaat namelijk uit van een Eschermuseum met een omvang van ongeveer 5.500 vierkante meter, in combinatie met publiekstoegankelijke horeca en een Escherhotel. Volgens Benno Tempel, directeur van Escher in het Paleis en Gemeentemuseum Den Haag, is er potentie om door te groeien. Daarbij zorgt de combinatie van functies voor extra levendigheid op deze plek, stelt Tempel.

De komst van het museum en hotel zal ook voor de stad Den Haag een economische boost betekenen, belooft de wethouder. 'Het ziet ernaar uit dat we op flink meer bezoekers kunnen rekenen op termijn: er wordt een groei verwacht van 160.000 naar 300.000 bezoekers. Dat is goed voor de lokale economie, het Museumkwartier en de gehele Haagse binnenstad - zeker nu we weten dat het nabijgelegen Binnenhof vijf jaar dichtgaat.'

Geen extra structurele bijdrage van gemeente

In het plan moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat het gebouw een Rijksmonument is. Daarom hebben ook de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een belangrijke stem bij de verdere uitwerking van de plannen. Het stadsbestuur ziet het voorlopige plan in elk geval goed passen binnen de economische en culturele ambities van Den Haag. De gemeente levert hierbij, afgezien van de huidige subsidie aan Escher in het Paleis, geen extra structurele bijdrage aan de exploitatie van het Eschermuseum.

De bekendmaking van het plan is een belangrijke stap na jarenlang gesteggel over de toekomst van het pand van architect Marcel Breuer. Na de aanslagen van 11 september 2001 veranderde het gebouw in een bunker met hoge hekken, politiebewaking en betonnen obstakels. De strenge bewaking leidde tot overlast op een belangrijke plek in het Haagse centrum, waarop er werd gezocht naar een nieuwe locatie. Die nieuwe locatie werd Duindigt, op grondgebied van Wassenaar. Pas in januari 2018 verhuisde de ambassade naar het nieuwe gebouw.

Van hotel met grandeur tot debatcentrum

Toen de ambassade naar Wassenaar verkaste, kwam het gebouw in handen van de gemeente Den Haag. In de tussentijd werd het gebouw gebruikt om hedendaagse kunst tentoon te stellen en werden er rondleidingen door het gebouw georganiseerd.

In de voorbije jaren passeerden verschillende plannen. Zo wilde hotel- en restaurantketen Van der Valk er een hotel met grandeur van maken. Een zakenman wilde de gevel van de oude ambassade verhuizen naar de Binckhorst om er vervolgens een gezondheidscentrum of kinderdagverblijf met woningen in te zetten; op de plek van de ambassade zou een chic hotel moeten worden gebouwd. Een ander idee was dat Popmuseum RockArt vanuit Hoek van Holland in het gebouw zou worden gehuisvest. Ook werd er een pleidooi gehouden om er een debatcentrum van te maken.

In najaar meer bekend

In het najaar wordt er meer bekend over de daadwerkelijke invulling van het pand, omdat dan het ontwerp wordt gepresenteerd. Wethouder De Mos: 'Daarvoor is het nu te pril, want er is nog heel wat overleg nodig. Daarom gaan we nu weer als een broedende kip op dit prachtige ei zitten.'

