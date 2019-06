Koning opent vernieuwd Museum De Lakenhal, bezoekers mogen gratis naar binnen

Het Leidse museum is bijna drie jaar dicht geweest voor een ingrijpende verbouwing. In de nieuwe vleugel zijn twee grote tentoonstellingszalen ingericht. Ook is er plek voor een gloednieuw educatieatelier. De vaste collectie beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden vanaf de zestiende eeuw tot nu, is vanaf de opening permanent te zien. De vaste tentoonstelling is gebaseerd op zeven Leidse thema's.



Gratis toegankelijk

Zo is er de collectie rondom het Leidens Beleg en Ontzet en de trots van Museum De Lakenhal het drieluik Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden uit 1526-1527. In de vernieuwde museumwinkel wordt het Nieuw Leids Laken verkocht, dat door vijf hedendaagse ontwerpers en kunstenaars is ontwikkeld op basis van oude Leidse ambachten en nieuwe technieken.

De Lakenhal gaat donderdag om 10.00 uur open voor het publiek en is dan tot en met zondag gratis toegankelijk.

