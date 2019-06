Oudste boerderij van het Westland gerestaureerd door subsidie

De oudste boerderij van het Westland krijgt subsidie om gerestaureerd te worden. De boerderij werd in 2009 verwoest door een brand. 'Toen we met het project begonnen zei men dat het geen slagingskans had, maar het ziet ernaar uit dat het toch gaat lukken', zegt een blije Claudia Koehler.

De verzekering dekte de geleden schade destijds niet voldoende, waardoor het monumentale pand niet hersteld kon worden. Tot de provincie Zuid-Holland woensdag bekendmaakte dat de Vlietwoning in Naaldwijk een van de rijksmonumenten is die een subsidie krijgt voor restauratie en herbestemming.

Na de grote brand werd Condubouw ingeschakeld voor de restauratie van de boerderij, die al in de veertiende eeuw werd gebouwd. 'Het begon als een verzekeringskwestie, waarbij vooral gekeken werd wat wel en niet hersteld zou worden. Al snel wilden we het hele pand restaureren, maar daar kwamen nogal wat hobbels bij kijken. De verzekering dekte de schade niet volledig, waardoor we steeds maar kleine stukken tegelijk op konden knappen.'

'Het gaat toch lukken'

Aan het zoeken naar geld komt nu een einde, want woensdag werd bekend dat de provincie Zuid-Holland ruim 350.000 euro in het project stopt. 'Met dit geld kunnen we het woongedeelte en het dak van de boerderij opknappen en weer in de oude staat herstellen. Toen we begonnen zeiden mensen dat we geen enkele slagingskans hadden, maar mede door de komst van een stichting die zich enorm ingezet heeft voor de boerderij gaat het toch lukken.'

Voorwaarde voor de subsidie is dat het gebouw een publieke functie krijgt. 'Er zullen onder meer evenementen en exposities gehouden worden in de boerderij. Wij zijn erg blij dat het ons gelukt is om dit rijksmonument een nieuwe functie te geven, het is een bijzonder project voor ons.'

23 rijksmonumenten krijgen subsidie

De Vlietwoning is niet het enige rijksmonument dat woensdag te horen kreeg dat het subsidie krijgt voor renovatie. In totaal kunnen 23 rijksmonumenten een bijdrage verwachten vanuit de provincie, al is er geen monument wat dezelfde bijdrage krijgt als de Vlietwoning. Prominente monumenten in de regio die een bijdrage krijgen zijn onder meer het Stationspostgebouw in Den Haag, het Vakwerkhuis in Delft, het Voorfiltergebouw in Katwijk en Houtzaagmolen Heesterboom in Leiden.

