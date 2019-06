Marion is kaal: 'Ook zonder haar ben ik leuk'

Marion is kaal door de auto-immuunziekte alopecia areata | Foto: Omroep West

Naar schatting kan zo'n 2 procent van de mensen alopecia areata krijgen, maar een groot gedeelte daarvan herstelt. Bij Marion was dat niet het geval. 'Het verliezen van je haar, zeker in zo'n korte tijd, heeft enorm veel impact op je', vertelt ze.

Bovendien moet ze omgaan met de reacties die ze krijgt. 'Iedereen reageert er natuurlijk anders op. Ik ben heel snel een haarwerk gaan dragen. Die heb ik opgezet met het idee van, dan is het er niet, niet voor de buitenwereld in ieder geval. Dat heb ik 25 jaar volgehouden.'

Uit de kast komen

Nadat ze besloot om haar pruik minder vaak op te zetten, is ze haar ziekte pas echt een plek gaan geven. 'Toen kwam er een heleboel uit', vertelt Marion. 'Ik besefte dat ik het mezelf heel moeilijk had gemaakt door er nooit over te praten en er niet mee bezig te zijn.'

Uiteindelijk besluit Marion 'uit de kast' te komen, zoals ze het zelf noemt. 'Het voelde als zo'n grote opluchting. Net alsof ik heel iemand anders was. Toen besefte ik dat het gewoon ongezond is om zoiets 25 jaar zo verborgen te houden.'

Een zware last

Maar dat neemt niet weg dat alopecia hebben best een zware belasting is. 'Ik zie ook bij andere mensen die het hebben wat voor struggelingen de ziekte soms geeft', vertelt de Delftse. 'Er zijn mensen die zich echt isoleren, die de deur niet meer uitkomen, die zichzelf niet meer herkennen en in een zware depressie terechtkomen.'

Het uit de kast komen was in het begin ook voor Marion lastig. 'Daarna heb ik langzaam heel veel stapjes gemaakt om steeds vaker zonder haar buiten te verschijnen. Ik vond het eerst heel moeilijk. Ik dacht dat iedereen keek en op me lette.'

Een leuke vrouw

Inmiddels heeft Marion het helemaal niet meer door als mensen naar haar kijken. 'Ik kan er nu heel goed mee om gaan. Natuurlijk heb ik mijn dagen dat ik er niet blij mee ben, want het blijft k-u-t om het zo maar te zeggen.'

Maar Marion blijft positief: 'Uiterlijk is voor mij nog steeds belangrijk, maar op een andere manier. Ik weet inmiddels dat ik ook zonder haar een leuke vrouw ben. Ik ben leuk in de omgang. Ik heb een leuk leven. Ik heb een mooie man. Ik heb alles wat mijn hartje begeert.'

