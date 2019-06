Regionale ziekenhuizen voorbereid op drukte na sluiting Bronovo: 'We kunnen veel aan'

Ziekenhuizen in de regio zijn voorbereid op mogelijk extra drukte door de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Dat laten het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Alrijne weten aan Omroep West.

Aanleiding is de berichtgeving van tv-programma Nieuwsuur afgelopen dinsdag. Daarin verklaren artsen en verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) anoniem dat de spoedeisende hulp overbelast raakt en de patiëntenzorg in gevaar komt. Medewerkers verwachten bovendien dat het nog drukker wordt wanneer het Bronovo per 1 juli haar deuren sluit.

Volgens het HMC is extra drukte voorzien. 'Wij zijn de grootste spoedeisende hulp in de omgeving. We kunnen dus veel aan', reageert het ziekenhuis, dat behalve Bronovo nog twee locaties heeft: Antoniushove in Leidschendam en Westeinde in Den Haag. 'Wij zagen een tekort van spoedeisend personeel aankomen en we hebben daarop in het verleden geanticipeerd.'

Afhandeling versneld

Personeel van het Bronovo komt na 1 juli naar de locatie Westeinde, die wordt uitgebreid met negen kamers. Daarnaast komt er een huisartsenpost in de Antoniushove. 'We zijn twee jaar geleden al begonnen met medisch specialisten op de eerste hulp te zetten tijdens piekuren tussen 12.00 en 20.00 uur. Daardoor is de afhandeling versneld.'

Verder verwijst het HMC naar een inventarisatie van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waaruit is gebleken dat er genoeg opvang voor eerste hulp in de regio is. Ook wordt samen met het HagaZiekenhuis en de organisatie Hadoks (Haaglandse dokters) binnenkort een campagne gelanceerd: 'Ga niet gelijk naar de spoedeisende hulp'.

Landelijke trend

'Druk is het op alle SEH's', reageert Alrijne, dat ziekenhuizen heeft in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. 'Dat is het karakter van een SEH en ook een landelijke trend. Maar qua drukte kunnen wij het op dit moment prima aan.' Alrijne meldt dat er tachtig à honderd patiënten per dag binnen komen bij de spoedeisende hulp (SEH), waarvan gemiddeld twintig tot 25 procent wordt opgenomen.

Toch zijn er wel degelijk maatregelen genomen. 'Sinds begin dit jaar is een dienstcoördinator aangesteld op de SEH. Deze persoon is een link tussen specifieke afdelingen en de SEH. Dit betreft plaatsen, bedden, en veel meer. Dat werkt uitstekend. En we verwachten vanuit Bronovo niet meer dan drie extra SEH-patiënten per dag, waarvan één opname. Hier hoeven we niet voor op te schalen.'

Acute opnameafdeling

Hoewel het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft en Voorburg nog niet uitgebreid heeft gereageerd op vragen van Omroep West, is wel al duidelijk dat er een acute opnameafdeling tussen de SEH- en behandelafdelingen komt. Daar kunnen patiënten wachten of ze naar huis mogen of worden opgenomen. Hierdoor krijgen ze volgens het Reinier de Graaf de zorg die ze verdienen, maar blijven de SEH-bedden beschikbaar voor nieuwe patiënten.

