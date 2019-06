Club in Delft na half jaar weer open: ‘Een verse start met een nieuwe naam’

Club Caesar aan het Vesteplein in Delft gaat vrijdag weer open. De uitgaansgelegenheid gaat verder onder de naam Club Sow. De club werd in november voor een half jaar gesloten door burgemeester Marja van Bijsterveldt na een incident. 'We maken een verse start, met een nieuwe naam en nieuw publiek', zegt eigenaar Suleman Choudary.

De eigenaar van de Delftse club heeft samen met zijn beveiligingsadviseur Henny Janssen een plan van aanpak gemaakt. 'We zitten er nog scherper bovenop', zegt Janssen. 'Er staan straks drie beveiligers in de parkeergarage en twee man surveilleren in de Zusterlaan. Vooral daar hadden bewoners overlast van bezoekers die bleven hangen bij hun auto of gingen plassen.'

Choudary benadrukt dat het in de club eigenlijk altijd goed gaat. 'Er hangt een hele relaxte sfeer. Er wordt gedanst, gepraat, niks aan de hand.' Omwonenden hadden lange tijd vooral last van wat er buiten gebeurde. Ze klaagden over straatraces, vernielingen, geluidsoverlast en vechtpartijen. 'Maar toen we een ander beveiligingsbedrijf inhuurden ging het veel beter.'

Horecatelefoon

Beveiligingsman Henny Janssen houdt nauw contact met de gemeente en de politie. 'We hebben gisteren nog een goed gesprek gehad.' Ook omwonenden worden op de hoogte gehouden. 'Alle bewoners hebben een flyer gehad en we hebben een horecatelefoon. Een nummer wat ze kunnen bellen als er iets is.'

De club gaat zelfs zover dat er zeven dagen per week beveiliging wordt ingezet. 'We zijn alleen op vrijdag en zaterdag open, maar we huren ook beveiliging in als we gesloten zijn. Die gaan van de late avond tot de vroege ochtend surveilleren en bezoekers aanspreken die op avonden langskomen waarop we dicht zijn.'

Opstootje

Eigenaar Choudary wil eigenlijk niet terugkijken, maar vertelt toch kort waarom de zaak in november dicht moest. 'Er was een klein opstootje voor de deur. We hebben iemand naar binnen gehaald en de politie dacht dat dat de dader was.' Janssen gaat verder: 'Het duurde even voordat de politie naar binnen kon, de hoofdportier was er niet. Dat zagen ze als obstructie.'

De twee vinden dat er weinig begrip is van de gemeente. 'We hebben de overlast weten in te perken. En we gaan ons straks houden aan heel veel voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Geen contant geld meer bijvoorbeeld, maar alles pinnen. Ze zijn bang voor zwart geld denk ik. Tja, we hebben geen keuze, anders kunnen we niet open.'

Rustig beginnen

Op de vraag waarom Club Sow maar twee nachten open gaat, heeft de eigenaar een duidelijk antwoord: 'We willen rustig beginnen. Het is hectisch geweest voor iedereen, we hebben personeel moeten ontslaan.' Er komt dan ook geen grootse opening van de club. 'Het is gewoon een feestje vrijdag, we gaan het rustig opbouwen, want we liggen onder een vergrootglas.'