'Vreemd dat Anja Schaap 's nachts voor de snackbar stond'

'Ik vond het heel raar dat ze hier voor de snackbar stond. Ze is een vaste klant en ze weet dat we vanaf 00.00 uur dicht zijn, maar ze stond om 02.30 uur voor de deur. Heel vreemd.' Dat zegt de eigenaresse van snackbar Family in Katwijk. De vermiste Anja Schaap is op beelden van de snackbar te zien.

Anja is een vaste klant van de snackbar, vertelt de vrouw. 'Ze woont hier vlakbij en ik ken haar al heel lang. Een week voor haar vermissing is ze nog langs geweest. Toen heb ik nog met haar gesproken. Ze zag er goed uit en was vrolijk.'

Anja Schaap verdween in de nacht van 28 op 29 mei. Ze verliet rond 01.50 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat in Katwijk. Op beelden is te zien dat ze later die nacht aan de deur van de snackbar rammelt.

'Heel erg'

Op camerabeelden is Anja voor het laatst gezien om 03.45 uur op de Kanaaldijk. Aan het einde van die dijk is een opgang naar het strand en een grote parkeerplaats. De politie wil met iedereen spreken die Anja daar heeft gezien die nacht. Ook mensen die daar toen aanwezig waren en die Anja niet hebben gezien, worden gevraagd zich te melden. Zo kan in kaart worden gebracht wie er die nacht op de parkeerplaats waren.

'Toen ik hoorde dat ze vermist was, dacht ik: hoe kan dat nou? En wat is er gebeurd? Ik kan 's nachts niet goed slapen, want ik dacht aan haar. Ik vind het heel erg', aldus de eigenaresse van de snackbar.

