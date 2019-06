Haagse politiechef: 'Veroordeling in zaak-Henriquez is een hard gelag voor de betreffende collega'

De uitspraak van het hof in de zaak van Mitch Henriquez heeft een grote impact op het Haagse korps. Dat heeft politiechef Paul van Musscher woensdag gezegd. Agent DH02 werd vrijgesproken, maar het hof veroordeelde DH01 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. 'Die veroordeling is een hard gelag voor de betreffende collega.'

Daarnaast zegt de politiechef zich zeer betrokken te voelen bij de familie van Mitch Henriquez. 'Welke woorden ik ook kies, het kan de pijn en het verdriet niet wegnemen.'



DH01 is de agent die in 2015 de veelbesproken nekklem aanlegde bij de aanhouding van Henriquez. Volgens het hof was deze buitenproportioneel. DH02, de agent die Henriquez bij zijn aanhouding in het gezicht sloeg en pepperspray gebruikte, gaat vrijuit.

'Mensen worden zo bang van de politie'

De nabestaanden reageerden teleurgesteld op de uitspraak. Naast een veroordeling wilden zij ook graag een beroepsverbod voor de betreffende agenten. 'Dit is geen goed signaal,' vertelt de neef van Henriquez. 'Mensen worden zo bang van de politie.' Van Musscher is het daar niet mee eens. 'Ik denk dat de Nederlandse politie bij uitstek bekend staat als een politie voor iedereen. Die aanspreekbaar is, waar je een grap tegen kunt maken.'

Eerder garandeerde de korpschef van de politie Erik Akerboom al dat de twee betrokken agenten hun baan bij de politie kunnen houden. In welke functie is nu nog niet duidelijk. De politieleiding zal het arrest van het hof eerst zorgvuldig bestuderen. Aan de hand daarvan zal, volgens Van Musscher, bekeken worden wat verantwoord en wenselijk is. Gaan de betrokken agenten dan weer de straat op? Van Musscher: 'In theorie zou dat kunnen, maar het is nu nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen.'