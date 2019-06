Lichaam vermiste Anja Schaap gevonden in zee boven Waddeneilanden

Het lichaam van de vermiste Anja Schaap (33) is gevonden. De bemanning van een Duitse boot vond haar lichaam dinsdagmiddag in de zee boven de Waddeneilanden.

Het lichaam werd dinsdag gevonden, woensdag is het onderzoeksteam van de politie in Den Haag op de hoogte gebracht. Het bleek inderdaad om Anja Schaap te gaan. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en hoe ze in het water terecht is gekomen.

Haar familie is inmiddels op de hoogte gebracht en geeft aan dat zij graag met rust gelaten wil worden om het verlies te kunnen verwerken.

In den Blauwen Bock

Anja werd sinds eind mei vermist. De Katwijkse verdween in de nacht van 28 op 29 mei. Ze verliet rond 01.50 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat in Katwijk. Ze kwam nooit thuis aan. Een paar dagen later werd alleen haar tas gevonden in een vijver aan de Melkweg.

