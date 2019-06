West Wekker: Schepen komen aan voor Sail op Scheveningen

Goedemorgen! Het is vandaag Wereld Vluchtelingendag. Maar er gebeurt méér. Zo komen historische zeilschepen in de Scheveningse haven voor het evenement Sail. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag arriveren historische zeilschepen in de haven voor het evenement Sail op Scheveningen. Die komen hier na een tocht van vijf dagen vanuit Rouen in Frankrijk. Het is de afsluiting van Sail Armada, een evenement voor liefhebbers van de imposante Franse zeilschepen. De vaartuigen worden ergens tussen 10.00 en 15.00 uur verwacht. Je kunt het allemaal volgen via een livestream van Omroep West.

In Zoetermeer is vandaag de aftrap van de campagne 'Regel je shit'. De gemeente organiseert dit voor alle jongeren die binnenkort 18 jaar worden. Er komt veel op ze af op die leeftijd, is de gedachte. Ineens krijgen ze veel nieuwe verantwoordelijkheden. Een digitale identiteit (DigiD) aanvragen bijvoorbeeld, en een ziektekostenverzekering. Om hen daarbij te helpen, wil de gemeente jongeren al vanaf hun zeventiende jaar gaan begeleiden. Ook daar zijn we bij.

De rechter beslist of een 29-jarige Hagenaar de cel in gaat, omdat hij het huis van zijn onderbuurman aan de 2e Messtraat zou hebben besmeurd met poep en plas. Behalve uitwerpselen en urine zou hij op ramen, deuren en in het slot ook nog verf hebben gesmeerd en het huis met stinkbommen hebben bekogeld. Drie jaar cel eiste het Openbaar Ministerie tegen de verdachte.

Het weer: Vanochtend is er nog een enkele bui mogelijk, daarna komt er weer zon.

Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Vanavond op TV West: Op de Kaart

In 'Op de Kaart' gaat een team elke week in een busje op zoek naar wat een bepaalde plek in onze regio zo bijzonder maakt. Doel van het programma is om samen met de inwoners onze mooie regio (weer) op de kaart te zetten! In deze aflevering: Scheveningen.

Kris kras door de regio

Een wijk, dorp, buurt, (natuur)gebied, de inwoners, maar ook bijvoorbeeld een sportvereniging kan per aflevering centraal staan. Elke week rijden Jet, Pim en Annelies kris kras door de regio één plek onder de loep te nemen. Wat leeft er bij de mensen, hoe gastvrij zijn ze en waar zijn ze trots op? Want er is nog zoveel moois te ontdekken in onze regio!

Stuur het team op pad

Naast de wekelijkse tv uitzendingen van Op de Kaart gaat er ook dagelijks een team met het opvallende busje de regio in om zoveel mogelijk mooie, bijzondere, ontroerende of soms lachwekkende verhalen te verzamelen. Deze verhalen zijn via de website, app en de socialmediakanalen (Facebook, Instagram en YouTube) van Omroep West te zien. Het team zal ook regelmatig te horen zijn op 89.3 FM Radio West. Waar moet het team naartoe? Laat het weten!