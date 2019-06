Verduurzamen monumentale villa kost meer, maar brengt ook meer op

'Elk voordeel heeft zijn nadeel', zegt wethouder Lia de Ridder (D66, duurzaamheid) over het groot wonen in Wassenaar. Want ook daar ontkomt niemand aan de klimaatmaatregelen. Na eerdere bijeenkomsten met tips over energiebesparing en overstappen op elektrisch koken en stoken, ligt donderdagavond bij de Klimaattafel in de Dorpskerk de nadruk op de verduurzaming van grote, monumentale panden. En daarvan zijn er honderden in het villadorp.

Toch maakt het niet uit of je nou een flatje huurt of in een landhuis woont, iedereen hikt op tegen de kosten van het verduurzamen van de woning. Van gas los, zo simpel als de klimaatdoelstelling van het kabinet wordt verwoord, zo moeilijk is het in praktijk te brengen. Maar er is een groot lichtpunt: de energierekening daalt. En hoe groter het pand, hoe hoger de rekening, maar hoe groter ook de besparing.

Rob Bloem vertelt zijn dorpsgenoten - in totaal zijn er dertig bezoekers - over de geslaagde energietransitie in zijn Engels landhuis in de wijk Rijksdorp. Hij kon beginnen met een kaal huis. 'We hadden het voordeel dat het pand bijna sloopwaardig was toen we het kochten', zegt de ondernemer in lijmen en kitten.

'Energierekening gelijkgebleven in veel groter huis'

Het dak ging er letterlijk af. De muren, plafonds en vloeren werden geïsoleerd met cellulose-vlokken, de glas-in-loodramen kregen dubbelglas en de gasgestookte cv werd vervangen door één op houtpallets. 'De energierekening is nu net zo hoog als in ons oude huis, dat veel kleiner was.'

Volgens Bloem is er voor iedereen wel iets in huis te doen: dak, ramen, en muren isoleren, LED-licht gebruiken... Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Wassenaar.

