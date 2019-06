Nog één keer kijken in kerkje dat verkocht gaat worden

De Nieuwe Kerk in het Westlandse buurtschap Heenweg gaat in de verkoop. Het kerkje ondergaat hetzelfde lot als zoveel kerken: er komt bijna niemand meer, en dus doet de kerkgemeente het van de hand. In september is de laatste dienst. Komende zaterdag is er een open dag, met een rondleiding.

'We hebben zoveel ontdekt terwijl we bezig waren met onderzoek naar de geschiedenis van het gebouw', vertelt Josien Zwaanswijk, die de rondleidingen geeft. 'De klok en de twee plafondlampen zijn bijvoorbeeld tweedehands. De lampen komen uit een oude NCRV-studio.'

Dat heeft te maken met het bouwjaar van de kerk: 1953, het jaar van de watersnoodramp. 'Er was een groot bedrag voor de kerk, 170.000 gulden, maar men vond destijds dat er niet zo'n bedrag besteed kon worden aan een kerk terwijl de mensen in Zeeland leden.'

Tweedehandsspullen

Met verschillende inzamelacties werd nog meer geld opgehaald. Daarvan konden de tweedehandsspullen worden betaald, en kon er geld gedoneerd worden aan Zeeland. Ook aan het houtsnijwerk en veel ander meubilair zit een verhaal.



Het einde van de kerk heeft voor Zwaanswijk een familietintje. 'Een oom van mijn opa zat in het comité dat de kerk heeft gerealiseerd, nu zit ik in het comité dat het einde begeleid.' Voor veel mensen in Heenweg is de kerk bijzonder. 'Hier zijn kinderen gedoopt en huwelijken gesloten, maar de laatste jaren liep het terug.'

Naast het orgel

'Het is vooral voor de ouderen pijnlijk', vervolgt Zwaanswijk. 'Maar we praten hier al jaren over. Er zitten tegenwoordig nog hooguit zestig mensen bij een dienst. Het onderhoud is duur. De plaatsen boven naast het orgel worden al jaren niet meer gebruikt.'



Dat staat in schril contrast met de beginjaren. ‘Vroeger moest je betalen voor een plek in de kerk. Tien gulden per jaar. Alleen boven naast het orgel was het gratis. Ja, dat waren de plaatsen voor de armen.'

Smakelijke anekdotes

Josien Zwaanswijk heeft nog veel meer smakelijke anekdotes over de geschiedenis van de kerk in Heenweg. Wie ze wil horen, kan zaterdag langskomen tussen 14.00 en 16.00 uur. Als het druk wordt en gezellig is, kan het ook nog wel een uur langer duren.

Op 8 september is de laatste kerkdienst. Daarna gaat het gebouw in de verkoop. Voorwaarde daarbij is dat de koper het niet mag afbreken.

