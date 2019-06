Welvaart Den Haag blijft achter

De welvaart in Nederland is weer terug op het niveau van voor de crisis. Maar de welvaart in Den Haag en andere grote steden blijft achter. Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Wie in landelijke gebieden woont heeft het beter.

De grootste welvaart wordt ervaren in Noord-Drenthe. Als je Den Haag daar tegenover zet gaat het hier maar liefst acht procent minder goed, zeggen de onderzoekers. Dat heeft volgens het rapport te maken met een relatief hoge werkloosheid, grotere onveiligheid en ook is het milieu in het Haagse minder goed dan in Noord-Drenthe.

De welvaart wordt bepaald door zaken als baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting en welzijn. Het gaat in heel Nederland een stuk beter dan in de crisis en dat komt volgens het onderzoek vooral door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook hebben we met zijn alleen meer geld te besteden. De balans tussen werk en privé is wel slechter geworden.