Zaakwaarneemster in het vrouwenvoetbal: 'Het is geen hype'

Zaakwaarneemster voetbalvrouwen: 'Die wereld is nog schoon, is puur'

'Mijn netwerk ligt echt in het vrouwenvoetbal. Die wereld is nog schoon, is puur. Dat wil ik graag zo houden. Die passie zit erin. Hier is het plafond nog lang niet bereikt. En ik vind het heel gaaf om mee te pionieren en de speelsters ondersteunen, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn en dat is voetballen. Dan doe ik waar ik goed in ben en dat is het contract uitonderhandelen.' Dat vertelt spelerszaakwaarnemer Angela Verdoes uit Katwijk.

Omroep West spreekt met Verdoes op de dag dat ADO-speelster Nadine Noordam haar contract verlengt bij de club uit Den Haag. Verdoes is enthousiast over haar beroep. 'Ik voel me als een vis in het water. In mijn maatschappelijke carrière ben ik manager geweest. Daarnaast heb ik zelf gespeeld bij Ter Leede. Ik ken dus het gevoel van kampioenschappen en teleurstellingen. Ik ken de geur van de kleedkamer en het gras.'

De zaakwaarneemster is vlak voor het Europees Kampioenschap in 2017 het vak ingegaan. Nu begeleidt ze onder andere Nederlands international en keepster van Göteborg Loes Geurts, Anniek Nouwen (PSV), Lisan Alkemade (PSV) uit Lisse en Nadine Noordam.

Vrouwen

Verdoes is een van de weinige vrouwelijke zaakwaarneemsters. 'Ik denk dat het goed is. Met vrouwen werken is het toch anders dan met mannen werken. Een vrouw kan iets langer erger mee zitten dan een man. Een man kan dat sneller naast zich neerleggen.'

'Dat is een verschil en dat betekent dat je iets langer op de app zit, of je belt even. En dat moet je als mannelijke zaakwaarnemer ook begrijpen als je een vrouw begeleid. Dat is het grootste verschil.' Noordam die bij ADO haar contract verlengt, vindt het fijn dat ze met Verdoes kan praten. 'Als ik ergens mee zit of als ik iets aan haar kwijt, wil dan kan dat altijd. Het vertrouwen is er zeker. Ze helpt mij heel erg.'

Vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk woord voor de zaakwaarneemster. 'Het is mensenwerk. Soms moet je hard zijn, soms ook niet. Ik zoek het vertrouwen op om het vervolgens op te bouwen. Dat vind ik leuk en dat maakt het werk ook leuk. Daar ga ik altijd wel voor. Ik geloof in eerlijkheid en oprechtheid. Maar soms moet je ook op je strepen staan.'

Verdoes zoekt wel speelsters waar ze een band mee kan opbouwen. 'Ik vind het altijd heel belangrijk wat voor persoonlijkheid een speelster heeft. We moeten een klik hebben. Als die er niet is, dan vind ik het lastig werken. Want dan weet ik niet of ik het juiste advies kan geven, omdat je vertrouwen moet hebben in elkaar.'

Topsport

De Katwijkse vindt dat het vrouwenvoetbal serieus wordt genomen. 'Dat zie je aan alles. Zeker aan de clubs, zoals ADO en andere betaald voetbalorganisaties (bvo's) die hun nek hebben uitgestoken. Ze hebben bijvoorbeeld goede jeugdopleidingen.'

Toch heeft Verdoes een kanttekening. 'Om in Nederland een topsportklimaat te creëren, vind ik dat de clubs nog wel ondersteuning kunnen gebruiken op financieel gebied. Dan kan er een goede structuur worden neergezet en kunnen de clubs goede salarissen neerleggen voor de speelsters. Dan kunnen ze volledig met hun sport bezig zijn en niet met een baan ernaast topsport beoefenen.'

Salarissen

Verdoes vertelt dat de salarissen te ver uit elkaar liggen. 'Een jong talent kan 300 euro aan kilometervergoeding krijgen. Een top A-international kan 2500 euro per maand verdienen. Dan heb je het over relatief lage salarissen. Als je A-international bent, dan is het te doen. Maar je bent er nog niet, want die waardering is in verhouding niet goed. Zeker niet voor de andere speelsters die meedoen in de eredivisie. Ik vind dat zij allemaal een goed salaris verdienen. Ze krijgen dan een goede arbeidsrustverhouding, kunnen twee keer op de dag trainen.'

De oud-speelster van Ter Leede vindt dat er nog genoeg stappen te maken zijn. 'Het is een droom van mij. Als je dat kan realiseren, kan je de internationals weer naar Nederland halen. Die spelen dan gewoon weer in Nederland. Dan kan je in Nederland Vivianne Miedema gewoon bij Feyenoord zien spelen, omdat ze dan meer dan een ton kan verdienen. Dat is waar we naartoe willen. Het gebeurt nu wel in het buitenland.'

Nederlands elftal

Landen als Spanje, Engeland, Frankrijk en Duitsland maken die stap wel. Landen die nu net als Nederland op het wereldkampioenschap spelen. 'Wereldkampioen worden, wordt lastig. Ik denk dat we de laatste vier wel moeten kunnen halen. Maar het balletje is altijd rond. Ook tegen de Verenigde Staten.

Verdoes besluit: 'Het vrouwenvoetbal is enorm. We dachten eerst: het is een hype, maar het is geen hype. Kijk naar de wedstrijd tegen Kameroen. Het stadion is gewoon helemaal oranje en dan ben je in Frankrijk. Het lijkt wel een thuiswedstrijd. Als ik dat zie, dan heb ik trainen in mijn ogen. Dat Nederland daar naartoe komt er daar naar kijkt. Ze komen voor het vrouwenvoetbal. Dat had ik twintig jaar geleden niet durven dromen.'

