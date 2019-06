Miljoenen krijgen Rembrandtkrant in de bus

Een speciale krant over Rembrandt wordt bij miljoenen mensen thuis bezorgd. Het Mauritshuis, het Rijksmuseum, Het Rembrandthuis en De Lakenhal laten de krant bij 3,5 miljoen huishoudens in de bus stoppen. Dat gebeurt vanaf zondag.

De musea proberen vooral mensen te bereiken die niet zo vaak naar een museum gaan of kunstpagina's in de kranten lezen. Zo staat er bijvoorbeeld ook een interview in met René en Natasja Froger over Rembrandt.

In elke krant is bovendien een kunstwerk van Rembrandt op A2-formaat toegevoegd. De keuze is gevallen op: Het Joodse Bruidje uit het Rijksmuseum, het Zelfportret, leunend op een balustrade dat in het Museum Het Rembrandthuis hangt, De Brillenverkoper uit Museum De Lakenhal en het Late Zelfportret dat te zien is in het Mauritshuis. In elke krant zit één van deze schilderijen. Wie de poster voor zijn of haar raam hangt, kan een prijs winnen. Zo moet de allergrootste Rembrandt-tentoonstelling ontstaan die Nederland ooit heeft gekend.

Rembrandtjaar

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de wereldberoemde schilder (1606-1669) overleed in Amsterdam. Daarom is het dit jaar Rembrandtjaar.

