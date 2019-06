Politierechter: 'U mag boos zijn op uw vrouw, maar de handjes blijven thuis'

'Het was een woordenwisseling en daarna heb ik haar een duwtje gegeven', zegt Anmar tegen de politierechter. Zijn vrouw belde in maart in paniek de politie en sprong van het balkon om haar man te ontvluchten. Een half jaar eerder deed ze ook aangifte. 'U mag boos zijn op uw vrouw. Ik heb ook al 40 jaar een relatie en ben echt wel eens boos, maar de handjes blijven thuis', reageert de rechter.

'Ik kan het me niet goed herinneren, het was gewoon een duwtje', herhaalt de 32-jarige Syriër. 'Maar in de meldkamer hoorden ze veel gegil op de achtergrond en de verbinding werd abrupt verbroken', zegt de rechter. 'Ik krijg het gevoel dat u het allemaal kleiner maakt, terwijl uw vrouw zegt dat ze op haar hoofd is geslagen en dat u de telefoon afpakte.' Anmar schudt zijn hoofd.

'Uw zoon zei tegen de politie dat zijn moeder werd geslagen en de agenten voelden een bult op het hoofd van uw vrouw. Ze vertelde op het politiebureau dat ze wel vaker klappen van u krijgt.' Maar Anmar blijft ontkennen. 'Als je boos bent op iemand, dan zeg je dingen die niet waar zijn.'

Geen relatiedeskundige

De rechter wil weten waarom het Syrische stel ruzie maakte. 'Ik zag dat ze met andere mannen sprak, vreemde mensen. Ik wilde daarover praten met haar.' De recheter reageert: 'Uw vrouw zegt wat anders. Ik ben geen relatiedeskundige hoor, maar als ik hoor hoe het tussen u en uw vrouw gaat, lijkt me dat niet de beste basis voor een relatie.'

Volgens de advocaat van Anmar gaat het inmiddels beter tussen de twee. 'Meneer is tien dagen uit huis geplaatst. Hij probeert werk te vinden als chauffeur. Als hij veel thuis is ontstaan er conflicten, als hij weg is draait het gezin veel beter.' Anmar knikt. 'Het gaat uitstekend, als we iets hebben, praten we erover.' Zijn vrouw zit achterin de zittingszaal. Als haar wordt gevraagd hoe het gaat, geeft ze kort en zachtjes antwoord: 'Uitstekend'.

Oorlogsgebied

Uit reclasseringsrapporten blijkt dat het Syrische gezin hulp van meerdere instanties krijgt. 'U realiseert zich inmiddels dat u veel te verliezen heeft. U heeft twee kinderen. En ik lees dat u bent aangemeld voor psychologische zorg.' Anmar vertelt dat ze uit oorlogsgebied zijn gevlucht en veel hebben meegemaakt. 'Ik ben mijn broer verloren, mijn vrouw twee broers.'

De officier eist een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. 'Je moet elkaar in een relatie beschermen en veilig houden. Maar dat u gevlucht bent uit een oorlogssituatie zorgt voor veel stress, in een land waar u pas kort bent. Daar houd ik rekening mee.'

VOG nodig

De advocaat van Anmar vraagt de rechter om een eventuele taakstraf onder de 40 uur te houden. 'Hij probeert werk te vinden als chauffeur en heeft een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig. Als je meer dan 40 uur taakstraf krijgt, kun je die niet krijgen.' De advocaat kijkt de rechter aan: 'Ik snap de officier, maar wil je de deur voor een VOG dichtgooien? Wat wil je daarmee bereiken?'

De politierechter vindt dat er genoeg bewijs is voor de twee mishandelingen. 'U komt uit Syrië en daar is verdomd veel aan de hand, maar u moet van uw vrouw afblijven. Dat accepteren we hier niet. Maar ik ben het met uw advocaat eens dat het belangrijk is dat u aan het werk komt, dus ik geef u een laatste waarschuwing.' Hij legt een voorwaardelijke celstraf van twee weken op. 'Dit is een signaal dat het afgelopen moet zijn.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?