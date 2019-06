Zoetermeerse veteraan wint De Witte Anjer

In Hotel des Indes in Den Haag is De Witte Anjer 2019 donderdagmiddag uitgereikt aan de Zoetermeerse veteraan Maaike Hoogewoning. De jury verkoos de militair operatieassistent boven 19 andere genomineerde Veteranen.

Met de publieksprijs zet het Nationaal Comite´ Veteranendag mensen in het zonnetje die een bijzondere rol spelen in het leven van een veteraan. De Zoetermeerse luitenant is als militair operatieassistent voor het eerst in 2009 uitgezonden naar Kosovo. In 2010 en 2011 ging ze twee keer op missie in Afghanistan.

Over haar ervaringen tijdens deze missies schreef zij het boek Oorlog in de Operatiekamer. Ze vertelde hierover op Radio West. Afgelopen jaar was Hoogewoning opnieuw actief tijdens patrouilles in de Middelandse Zee. In 2020 keert ze weer terug naar Afghanistan.

Nominatie

Hoogewoning was zelf verbaasd over de nominatie: 'Mijn moeder heeft me genomineerd en mijn eerste reactie was: ik doe toch niet veel voor veteranen? Maar mijn man vond van wel. Ik geef les over veteranen op scholen. Omdat ik dat leuk vind. En inderdaad, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven.'

De Witte Anjer staat symbool voor de waardering van Nederlandse Veteranen en wordt gedragen links op de borst. Jaarlijks dragen duizenden mensen de bloem tijdens de Nederlandse Veteranendag, die dit jaar op 29 juni wordt gehouden in Den Haag.

