Zus overleden Anja Schaap bedankt kapitein schip

Anja Schaap (33) verdween op 29 mei. Wekenlang werd er naar de jonge vrouw gezocht. Dinsdagmiddag kwam er een einde aan die zoektocht. De bemanning van een Duitse boot vond het lichaam van Anja in de zee boven de Waddeneilanden. Woensdag werd ook pas voor de politie duidelijk dat het om Anja ging. Jacolien: 'Lieve mensen, wat is er veel om Anja gebeden. Dank voor al dit gebed en jullie steun. Ik kan nu rouwen om mijn lieve jongste zusje.'

In het dorp Katwijk overheerst donderdag verdriet, maar ook rust. Een buurtbewoner: 'Voor de familie lijkt het me fijn dat ze nu weten waar Anja is.' Burgemeester Cornelis Visser zal donderdagavond aan het begin van de raadsvergadering stilstaan bij het overlijden van hun dorpsgenoot.

'Alle opties open'

Wat er precies met Anja is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Sectie en verder onderzoek moeten uitwijzen hoe ze in het water terecht is gekomen. 'Op dit moment houden we nog alle opties over', zegt een politiewoordvoerder.

