De weg naar succes - hoe de gevluchte Syrische Tawfeeq in Nederland zijn droom najaagt

Het is de Internationale Dag van de Vluchteling. Deze donderdag staat in het teken van migranten en vluchtelingen. In de Westdoc: 'De weg naar succes' wordt de Syrische vluchteling Tawfeeq Mousa gevolgd. De documentaire is door hem gemaakt samen met cameraman Joris Hentenaar en documentairemaker Erik Kooyman.

Tawfeeq studeerde in Syrië af aan de opleiding Media en Journalistiek, maar kwam in Nederland niet binnen zijn vakgebied aan de bak. In 2018 heeft hij een werkervaringsstage gedaan bij Omroep West waarin hij werkte aan zijn taalvaardigheid, camerawerk en journalistieke vaardigheden. Tawfeeq wilde meer: zijn droom was een documentaire maken die laat zien waar vluchtelingen tegen aanlopen en over wat er voor nodig is om in Nederland succesvol te zijn.

De 33-jarige Tawfeeq, 'succes' in het Arabisch, wil slagen. Hij wil graag Nederlander worden, al mist hij zijn thuisland. Maar, zo zegt hij zelf: 'je land is niet de aarde, je land zit in je hart'.

Een Syrische knipbeurt in Rotterdam

Tawfeeq is begeleid door cameraman Joris Hentenaar, een gelauwerde vakman, die eerder een Emmy Award, de Stan Storimansprijs en een Tegel won. Als cameraman was hij veel in Syrië actief. Toen Tawfeeq naar Nederland vluchtte, vertrok Joris juist met zijn camera naar Syrië om verslag te doen van de oorlog.

In de documentaire is een fijne wisselwerking te zien tussen de twee mannen. Dit levert mooie en ontroerende momenten op, maar er wordt ook goed gelachen! Zoals wanneer Tawfeeq en Joris samen naar een Syrische kapper in Rotterdam gaan. De Weg naar succes geeft goed inzicht in waar vluchtelingen mee te maken krijgen wanneer ze Nederlander willen worden en hier willen wonen en werken.

De documentaire Weg naar succes wordt op TV West uitgezonden op zaterdag 29 juni vanaf 12.00 uur en wordt daarna elk heel uur herhaald.