Malek F.: 'Ik kreeg van een vreemde vogel opdracht om te steken' Volg hier de rechtszaak

DEN HAAG -

Malek F. kreeg 5 mei 2018 opdracht van 'een vreemde vogel in de lucht' om mensen neer te steken, dat was in zijn ogen de duivel. Hij was die ochtend naar de moskee geweest en wilde naar de eendjes gaan kijken in het water bij de Haagse Hogeschool. Na de 'opdracht' maakte hij de straat schoon. Dat was een opdracht van Allah, zegt Malek F. vrijdag bij de rechtbank in Den Haag. Malek F. staat terecht omdat hij 5 mei drie mensen neerstak op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. De grote vraag in de zaak is of F. als terrorist of als verwarde man moet worden beoordeeld.