'Aanslag' op muziekschool in Leiden

Harde knallen, gewonden en zwaar bewapende agenten donderdagmiddag in de muziekschool aan de J.C. de Rijpstraat op het Leidse industrieterrein De Waard. Niet echt, want er werd een terreuroefening gehouden.

Rond 11.00 uur donderdagochtend kondigde de politie de oefening aan. Voor de eenheden die meededen was het tot op het laatste moment onduidelijk waar ze in terechtkomen. In dit geval ging het om een aanslag tijdens een bijeenkomst. De spreker van die bijeenkomst was het doelwit. Terroristen schoten in het rond, er vielen gewonden en er was brand in het gebouw. Onder andere de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd ingezet, zwaarbewapende agenten met bivakmutsen.

In november vorig jaar werd ook een grote terreuroefening gehouden. Toen in het LUMC. 'Terroristen' hadden daar een aanslag op het onderzoeksgebouw gepleegd. De oefening stond, net zoals deze oefening, in het teken van het bestrijden van extreem geweld.

