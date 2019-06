Sponsors vreugdevuur Scheveningen twijfelen over nieuwe bijdrage

Sponsors van het Scheveningse vreugdevuur weten nog niet of ze, na de vonkenregen van afgelopen jaarwisseling, opnieuw geld willen steken in het evenement. Veel geldschieters zijn terughoudend, omdat ze eerst willen weten of het oudjaarsfeest dit jaar veilig georganiseerd kan worden. Daar kan de Stichting Vreugdevuur Scheveningen (SVS) pas duidelijkheid over geven als het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) klaar is. Dat onderzoek duurt nog tot het najaar.

De bouwers van het Scheveningse vreugdevuur zijn bezig om een feestweek te organiseren voor de komende jaarwisseling en de SVS heeft daarom op maandag 10 juni alle sponsors een mail gestuurd. In die mail laten de bouwers in het midden of er deze keer een vreugdevuur zal zijn. 'Dit jaar zal anders zijn dan voorgaande jaren, maar we hebben mooie plannen met veel dj's en zangers op het strand.'

De reden dat de stichting het evenement aanpast, is de vonkenregen die vorig jaar over Scheveningen trok. De vonken waren afkomstig van het vreugdevuur op het Scheveningse strand. Hierdoor vlogen woningen, auto's en straatmeubilair in brand. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot.

Onderzoeksresultaten

De OVV doet onderzoek naar het incident en komt in september met de resultaten ervan. Zolang deze onderzoeksresultaten er niet zijn, neemt de gemeente Den Haag geen beslissing over het wel of niet doorgaan van het vreugdevuur.

Toch wil de SVS wel weer een feest organiseren. 'Dit jaar willen wij de activiteiten op het strand niet voorbij laten gaan en we voelen ons verantwoordelijk om dit jaarlijks terugkerende feest voor alle Scheveningers, sponsoren en vrijwilligers te organiseren. De fantastische week is jammer genoeg vorig jaar verstoord door de vuurtornado's. Ook voor ons als bouwers van het vreugdevuur was dit een grote ramp. (…) Echter moeten wij al wel gaan denken aan de komende jaarwisseling.'

Groot spektakel

De organisatie schrijft een groot spektakel neer te willen zetten, waarvoor ze de hulp inroept van de sponsors. 'We hopen dit jaar weer op uw steun. Zonder sponsoren is dit anders niet te realiseren.'

Maar de sponsoren komen nog niet over de brug. 'We hebben nog niet besloten of we gaan sponsoren en wachten eerst af hoe het evenement er dit jaar uit komt dit zien', zegt Marije Pietersma van De Pier. Quinten Bok van Bok Interieur vond het leuk om te sponsoren, maar weet niet of hij dat dit jaar ook gaat doen. 'Ik zie tegen die tijd wel wat we doen.'

Oog van de naald

Ook Allie Simonis van de gelijknamige Scheveningse vishandel is terughoudend. 'Na alles wat er is gebeurd, wachten wij af. De veiligheid moet wel gewaarborgd zijn', stelt hij. 'We hebben steeds met veel plezier gesponsord, maar Scheveningen is vorig jaar door het oog van de naald gekropen. Dat mag niet meer gebeuren.'

Simonis vindt het wel belangrijk dat jongeren wat te doen hebben rond de jaarwisseling. 'Voordat de vreugdevuren er waren, trokken de jongeren de wijken in en was het chaos op straat', zegt hij. 'Na de komst van de vuren werd het rustig. Wij hebben daarom voorgaande jaren gesponsord.'

Groen licht

Cees Hofland van Hofstad Security wil eerst meer duidelijkheid. 'We weten nog niet eens of de gemeente het vreugdevuur door laat gaan en hoe het evenement eruit komt te zien', reageert hij. 'Daar willen we eerst zekerheid over. Als er groen licht komt van de gemeente, dan verwacht ik dat we wel weer zullen gaan sponsoren.'

Datzelfde geldt voor GTA Steigerverhuur. 'Waarschijnlijk doen we wel weer mee', vertelt Ben van der Tang. 'Het vreugdevuur is een traditie. Het hoort er gewoon bij.' Michelle van Lith van strandclub Dolfijn Scheveningen: 'Ik vind het een mooie traditie die leuk is voor de bouwers en voor Scheveningen. Maar het moet wel veilig gebeuren.'

Om tafel met gemeente

Jimco de Boer van de SVS begrijpt de terughoudendheid van de sponsors maar de organisatie zit in een lastig parket. 'Wij willen graag om tafel met de gemeente om afspraken te maken, maar burgemeester Krikke houdt dat af omdat ze eerst het onderzoek van de Onderzoeksraad wil afwachten', zegt hij.

Hij vervolgt: 'Wij willen graag door, maar we moeten wachten op de uitkomsten van het onderzoek. Dan weten we hopelijk hoe de vonkenregen is ontstaan en wat we kunnen doen om het te voorkomen. We staan dus min of meer in de wacht en kunnen alleen wat kleine voorbereidingen doen. Dat is rottig. Wij willen graag een vreugdevuur, maar het moet wel veilig kunnen en daar gaan we alles aan doen.'

