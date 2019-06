Auto vermiste Rotterdammer gevonden in Rijswijk; politie sluit misdrijf niet uit

DEN HAAG -

De auto van de 26-jarige Mohamed Anaya uit Rotterdam, die sinds vrijdag wordt vermist, is aangetroffen aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Anaya is vrijdag voor het laatst gezien in IJsselmonde en had later die middag waarschijnlijk een afspraak in Den Haag. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. De politie houdt er rekening mee dat Anaya is gevlucht, ontvoerd of vermoord.