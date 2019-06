Met niet meer leven dan nodig: deze mensen kiezen voor een tiny house

Iedereen heeft zijn eigen reden om hier te willen wonen, maar een ding hebben alle toekomstige bewoners gemeen: ze willen iets anders dan een standaard-huis. 'ik wilde op mezelf wonen, in het groen,' zegt Max van Mierlo uit Schipluiden. Hij heeft zijn huisje in een half jaar gebouwd, op het terrein van een oom die aannemer is.

Het huisje staat op wielen, is voornamelijk van hout en heeft tien zonnepanelen op het dak. 'Daarmee ben ik zelfvoorzienend,' vertelt Van Mierlo. De wielen hebben een functie. De tiny houses mogen maximaal tien jaar blijven staan in Den Hoorn. 'Daarna ga ik ergens anders heen,' zegt de bouwkundestudent, die later aannemer wil worden in het bouwen van hernieuwbare huizen.

Geen rommel

Tim van den Noort heeft al ervaring met wonen in een mini-huisje. 'Je moet goed samen in een ruimte kunnen zijn', zegt hij. Hij en zijn vriendin hebben daar geen probleem mee. 'We hebben wel luxe spullen in huis, maar niet meer dan nodig. Je hebt geen rommel in huis.'

De toekomstige bewoners zeggen allemaal dat ze graag in het groen wonen, met ruimte om buiten te zijn. Het stuk land waar ze op staan krijgt onder meer een gezamenlijke moestuin en een gedeeld huisje met een wasmachine.

Groen gras

Pim Kleisen uit Delft laat zijn huisje donderdag brengen met een dieplader en een truck met een hijskraan. 'Eerst was ik nerveus, maar ik heb gezien hoe goed ze het aanpakken en ik heb nu dat de mannen het goed gaan doen.' Kleisens vertrouwen is terecht: binnen een uurtje staat zijn zelfgebouwde huisje op zijn plaats.

Er moeten er nog drie volgen. As het goed is staan die er binnen een maand. 'Dan moet het gras nog groeien', zegt Kleisen, 'dan zitten we echt in het groen.'