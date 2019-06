Lineth Beerensteyn leidt Oranje naar groepswinst op WK

Bondscoach en stadgenote Sarina Wiegman had haar nog maar vijf minuten daarvoor ingebracht als vervanger van Lieke Martens. Anouk Dekker bracht Oranje na rust op 1-0, waarna Christine Sinclair voor de gelijkmaker zorgde. Victoria Pelova uit Delft mocht opnieuw niet invallen.

Nederland versloeg in de poulefase van het WK eerder al Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen (3-1). In de achtste finales treft Europees kampioen Oranje dinsdagavond (21.00 uur) Japan, de nummer twee van groep D. Die wedstrijd wordt gespeeld in Rennes.

Vol gas

In het duel met Nieuw-Zeeland was Jill Roord als invalster de gevierde vrouw, nu eiste Beerensteyn dus de hoofdrol voor zich op. 'Als je mag invallen, wil je het team helpen', zei ze tegen de NOS. 'Ik doe dat dan vol gas en niet half. Ik wil iets extra's brengen en het is fijn om dat zo te doen. Heerlijk!'

De aanvalster van Bayern München verving Martens, die wederom weinig kon laten zien. Beerensteyn had maar heel even nodig om zich te onderscheiden. 'Ik startte de aanval zelf op aan de linkerkant. Ik dribbelde naar binnen en gaf de bal aan Viev (Viviënne Miedema, red.), die opendraaide en de bal naar de buitenkant doorspeelde naar Desiree.'

'Verdiend gewonnen'

'Ik dacht: als de bal nu scherp voor komt, dan ben ik er. De bal kwam ook goed voor en ik kon hem er zo inglijden', beschreef Beerensteyn. 'We hebben verdiend gewonnen van de nummer vijf van de wereld, we waren gewoon de betere ploeg.' Met een maximale score mag Oranje pronken met een prachtig tussenrapport. 'Ik ben heel trots op de groep', meende Wiegman.

We liggen heel erg onder een vergrootglas Sarina Wiegman – Bondscoach

De voorgaande wedstrijden leverden haar team weliswaar twee zeges op, maar ook heel wat kritiek op het veelal matige spel. 'We liggen heel erg onder een vergrootglas. Na het winnen van het EK zijn we al twee jaar heel zichtbaar. Dit toernooi is zo groot, dat iedereen er ook wat van vindt', aldus Wiegman.

Vrolijk worden

'Hoe je het ook wendt of keert, dat is nieuw voor ons. Dat is moeilijk, maar we moeten daarmee leren omgaan. Het is niet zo dat we per se mensen de mond willen snoeren. We willen dat mensen vrolijk worden van ons spel. En bovenal willen we winnen. Gelukkig is dat weer gelukt.'

Wederom zorgde een invalster voor de beslissing, dit keer dus Beerensteyn. 'Lineth viel weer goed in. Ze kwam gelijk als een duveltje uit een doosje voor haar tegenstander en tikte de bal in. Ik ben blij dat ik zo kan wisselen en spelers met kwaliteit kan inbrengen. 'Maar uiteindelijk was dit weer een teamprestatie. Deze wedstrijd tegen een topland als Canada, uit de top-5 van de wereld, bevestigt dat we op de goede weg zijn.'

