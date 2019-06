ADO maakt zich op voor nieuw seizoen: 'Drie à vier spelers erbij en dan zijn we klaar'

ADO besloot eerder dit jaar de aflopende contracten van Melvyn Lorenzen en Trevor David niet te verlengen. Huurlingen Ricardo Kishna en Giovanni Troupée zijn teruggekeerd naar respectievelijk Lazio Roma en FC Utrecht, en de aflopende contracten van John Goossens, Erik Falkenburg en doelman Mike Havekotte werden onlangs verlengd. Lex Immers tekende eerder al bij. Alleen Sheraldo Becker langer aan boord houden, is de Haagse club niet gelukt. De toekomst van de vleugelflitser ligt hoogstwaarschijnlijk bij het Duitse 1. FC Union Berlin.

Uitgaande transfers heeft ADO (nog) niet gedaan. Wel staat Nasser El Khayati, na een uitzonderlijk goed seizoen, bij veel clubs op de radar. Ook rondom Wilfried Kanon zijn geregeld geruchten, maar nog geen enkele club heeft zich met een juist bod bij technisch manager Van As gemeld.



Jeffrey, hoe vind je dat de transferzomer tot dusver verloopt?

'Eigenlijk rustiger dan andere jaren. Dat komt omdat we nu al meer spelers hebben. Daar zit natuurlijk veel eigen jeugd bij, maar we hebben ook al met een groot aantal spelers verlengd. Met het vertrek van Becker is er eigenlijk maar één basisspeler vertrokken.'



Hoe is het met de interesse rondom El Khayati en Kanon?

'Er wordt redelijk veel uit verschillende landen geïnformeerd naar El Khayati, maar er is nog niemand die de juiste taal naar ons heeft gesproken. Kanon is nu volop bezig met de voorbereiding op de Afrika Cup. Daar ligt zijn focus nu. Ook voor hem geldt dat het juiste bedrag nog niet geboden is.'

Kanon heeft doorlopend contract, El Khayati niet. Moet hij weg voor 1 september?

'Zijn ambitie is om een stap te maken. Zowel financieel als sportief, maar het moet ook goed voor ons zijn. Qua statistieken is hij de derde beste speler uit de eredivisie. Alleen Dušan Tadic en Hakim Ziyech staan hoger. Daar hoort een goed bedrag bij. Dus ik vind het niet meer dan logisch dat hij ook een mooi bedrag oplevert. Natuurlijk is hij iets ouder en heeft hij een ander pad bewandeld, maar als je ziet wat hij al tweeënhalf jaar presteert. Hij is enorm constant. Dat lukt bijna niemand bij een subtopper of middenmoter in de eredivisie.'



'Als wij net als Ajax honderd miljoen euro op de bank zouden hebben, dan kan misschien je wat coulanter zijn bij een overgang. Maar nu vind ik dat hij een bepaalde waarde heeft voor ADO. Of ik weet hoe hoog dat is? Dat is lastig te zeggen.'

Van een terugkeer van Michiel Kramer is op dit moment geen sprake Jeffrey van As

Kan je op dit moment al een alternatief halen voor El Khayati?

'Nee, want er is een kans dat hij blijft. Daarnaast hebben sommige transfervrije spelers die wij op de korrel hadden ook al een andere keuze gemaakt. Je merkt dat spelers steeds vroeger naar het buitenland gaan, omdat het geld daar goed is. Niet dat wij een arme club zijn, want voor Nederlandse begrippen betalen wij gemiddeld. En het geld dat El Khayati mogelijk opbrengt, kunnen we pas herinvesteren bij een verkoop.'



Wanneer verwacht jij Kanon (Afrika Cup) en Elson Hooi (Gold Cup) terug?

'Dat ligt eraan hoe ver zij komen in het toernooi. Ze hebben natuurlijk na het toernooi recht op vakantie, maar dat kunnen zij ook in september krijgen tijdens de interlandbreak. Voor ons zijn ze allebei belangrijk. Ik verwacht ze beide niet voor het trainingskamp in Zeeland (8 tot en met 12 juli) terug.'



Voor welke posities zoek je spelers?

'Voorin zijn we het dunst. Daar zijn we Lorenzen, Becker, Yuning Zhang en Kishna kwijt. Het ideaalplaatje is twee buitenspelers, een concurrent voor Tomáš Necid in de spits en als Donny Gorter vertrekt, een linksback. Hij zit op een dood spoor bij ons.'



Wat gaat er met Nick Kuipers gebeuren? Wil FC Emmen hem nog overnemen?

'Ze willen hem graag overnemen, maar zijn nog niet concreet. Kuipers weet dat Tom Beugelsdijk de onderlinge strijd vorig seizoen heeft gewonnen, dus hij kent zijn rol.'



Wanneer verwacht je de nieuwe spelers? Ik snap dat de verkoop van spelers invloed heeft op de aankoop, maar is dat voor de eerste training?

'We zijn al bezig geweest met spelers. We hebben lang op Becker ingezet, maar ook met alternatieven zijn we al bezig geweest. We moeten geduldig zijn, want we willen echt 'topkwaliteit' toevoegen. Als zelfs Feyenoord, PSV en Ajax nog niet compleet zijn, dan is het niet gek dat wij dat ook nog niet zijn. Vorig jaar rond dit tijdstip was Bjørn Johnsen nog bij ons. Het lijkt wel of de markt steeds later loskomt.'

'Laten we trouwens niet vergeten dat we met Milan van Ewijk eerder al een talentvolle rechtsback hebben aangetrokken. Niet alle jonge spelers zullen een basisspeler worden, maar aan ons de taak om er toch een aantal daar te krijgen. ADO Den Haag moet ook weer een opleidingsclub worden.'

Het is sowieso vervelend dat Mattijs Manders weg is, althans, ik vind het vervelend Jeffrey van As

'Het is moeilijk, omdat je alles met hem vergelijkt. Ook al zou ik een speler kunnen kopen, zeg jij dan maar wie ik moet kopen. Een speler met vergelijkbare kwaliteiten. Zeg het maar?''Die wil FC Utrecht niet laten gaan. En dan houdt het eigenlijk al op. Die is iets meer voetballer. Becker is veel explosiever. Iedereen denkt dat hij alleen maar kan rennen, maar Becker is meer.''In de eredivisie, eerste divisie en het buitenland. Of hij er voor de eerste oefenwedstrijd al is? Dat hoop ik, maar dat is wel heel ambitieus.'

Wat ga je met de huurlingen Hennos Asmelash en Delano Ladan doen?

'Asmelash heeft het goed gedaan als rechtsback in een vijfmans verdediging. Dat is het enige jammere, want zo spelen wij niet. Ik zie in hem, vanwege zijn lengte, een verdedigende middenvelder. Wellicht komt er nog een verhuurperiode aan. Hij heeft nog een contract voor een jaar, dus dan moeten we zijn contract verlengen. Of we laten hem gaan. Aan de andere kant, ze zijn ook nog heel jong. Ladan had de pech dat hij Huseyin Dogan bij Oss voor zich had. Die kende een prima seizoen.'

Is Michiel Kramer in beeld voor de spitspositie?

'Hij heeft geen onuitwisbare indruk gemaakt de laatste anderhalf jaar. Kramer is een aparte speler, die het hier heel goed gedaan heeft. Hij heeft ook een zwak voor ADO Den Haag, heeft nog steeds goed contact met mensen binnen de club, maar van een terugkeer naar ADO is op dit moment nog geen sprake.'



Hoe ziet de selectie van Jong ADO eruit?

'Er kunnen nog wat spelers bij, maar dan wel spelers die een contract hebben gehad. De selectie bestaat uit Nadir Achahbar, Jamal Amofa, Hugo Botermans, Jean Fritz Boom, Luuk Brand, Lance Duijvensteijn, Hidde van den Ende, Kilian van Mil, Lorenzo van Kleef, Segun Owobowale, Benjamin Reemst, Maarten Rieder, Youri Schoonderwaldt, Cain Seedorf, Niels van Wetten en Bram Wennekers. Daarnaast zal ook de Chinees Feng Zihao bij Jong ADO gaan meespelen en kunnen Thijmen Goppel, Robin Polley, Mats van Kins, Yahya Boussakou en Milan van Ewijk kunnen daar ook nog in spelen.'



Blijft Kyle Ebecilio bij Jong ADO?

'Hij is te oud voor Jong ADO Den Haag, dus daar mag hij niet spelen. Over zijn aanblijven moeten we nog een beslissing nemen. Hij heeft geen contractvoorstel gekregen.'



Waar gaat jouw voorkeur naar uit qua locatie voor jullie nieuwe trainingsaccommodatie? Naar Sportpark Prinses Irene of naar het sportpark van Wilhelmus?

'Maakt mij niet uit, als het maar een goede accommodatie is, met alle faciliteiten die we nu ook hebben. Zodra er in het stadion gras ligt, moeten we een trainingsaccommodatie hebben. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat je vanuit het Cars Jeans Stadion eerder bij Wilhelmus bent dan bij het voormalig sportpark van Haaglandia of De Aftrap.'



Sinds een week is algemeen directeur Mattijs Manders weg. Merk je dat al?

'Het is sowieso vervelend dat Manders weg is. Althans, ik vind het vervelend. Ik ben lichtelijk autistisch. Ik werkte tweeënhalf jaar op een bepaalde manier met hem samen en dat is dan opeens weg. Dat is overigens niks ten nadele van onze huidige interim-directeur, Henrik-Jan Rinner.'



Hoe ziet het schema er na het trainingskamp uit?

'Waarschijnlijk nog twee oefenwedstrijden op 20 en 27 juli. De locatie is nog niet bekend. Veel Europese tegenstanders willen niet op kunstgras spelen, dus wellicht wijken we uit naar een veld in de regio.'

